Около 5 млн тенге задолжал алиментщик своим детям в Семее

Фото: Zakon.kz

В Семее мужчина задолжал около 5 миллионов тенге своим детям. Он не выплачивал алименты своим несовершеннолетним детям 7 и 9 лет около 5 лет, сообщает Zakon.kz.

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