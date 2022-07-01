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Около 5 млн тенге задолжал алиментщик своим детям в Семее

не выплачивал алименты своим детям Фото: Zakon.kz
В Семее мужчина задолжал около 5 миллионов тенге своим детям. Он не выплачивал алименты своим несовершеннолетним детям 7 и 9 лет около 5 лет, сообщает Zakon.kz.
29 июня в ходе розыскных мероприятий сотрудниками миграционной службы в течение суток без заведения розыскного дела было установлено местонахождение 29-летнего неплательщика алиментов в Бородулихинском районе. Теперь взысканием долга займутся судебные исполнители.Первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов

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Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Семей
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