Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Задолжал 19 миллионов: неплательщика алиментов арестовали в Астане

Задолжал 19 миллионов: Неплательщика алиментов арестовали в Астане Фото: zakon.kz
Более 19 миллионов тенге задолжал своим несовершеннолетним детям астанчанин, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает прокуратура Астаны, мужчина в течение восьми лет не выплачивал алименты, уверяя, что не имеет постоянного дохода.

Материал по теме

Подам на алименты: как в Казахстане взыскать долг по выплатам на содержание детей

Игнорируя свои обязательства по алиментам, его задолженность приобрела внушительный размер – астанчанин задолжал своим детям более 19 миллионов тенге.

"Прокуратура района возбудила административное производство по части 1 статьи 669 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны должник привлечен к административной ответственности в виде пяти суток ареста". Прокуратура города Астаны

Казахстанцам напомнили, что уклонение от уплаты алиментов наказывается штрафом, административным арестом, вплоть до уголовной ответственностью.

Ранее в суде Алматы разъясняли, может ли частный судебный исполнитель наложить арест на счет, на который поступают алименты на ребенка. 

В Карагандинской области мужчине, не платившему 6 лет алименты, назначили 300 часов общественных работ. 

Читайте также

Дожди с грозами синоптики прогнозируют на большей части Казахстана 14 сентября
Дожди с грозами синоптики прогнозируют на большей части Казахстана 14 сентября
Более 29 тысяч казахстанцев живут в аварийных домах
Более 29 тысяч казахстанцев живут в аварийных домах
В Атырау стартовал международный молодежный форум "Sarayshyq upgrade-2023"
В Атырау стартовал Международный молодежный форум "Sarayshyq upgrade-2023"
Жанель Абдрахманова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
как казахстанцы отдохнут в октябре
Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
победительница Наталья Петри
Стала известна победительница "Мисс Алматы-2023"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления