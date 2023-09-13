Задолжал 19 миллионов: неплательщика алиментов арестовали в Астане

Более 19 миллионов тенге задолжал своим несовершеннолетним детям астанчанин, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает прокуратура Астаны, мужчина в течение восьми лет не выплачивал алименты, уверяя, что не имеет постоянного дохода.

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Игнорируя свои обязательства по алиментам, его задолженность приобрела внушительный размер – астанчанин задолжал своим детям более 19 миллионов тенге.

"Прокуратура района возбудила административное производство по части 1 статьи 669 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны должник привлечен к административной ответственности в виде пяти суток ареста". Прокуратура города Астаны

Казахстанцам напомнили, что уклонение от уплаты алиментов наказывается штрафом, административным арестом, вплоть до уголовной ответственностью.

Ранее в суде Алматы разъясняли, может ли частный судебный исполнитель наложить арест на счет, на который поступают алименты на ребенка.

В Карагандинской области мужчине, не платившему 6 лет алименты, назначили 300 часов общественных работ.