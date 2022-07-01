189 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 30 июня. Согласно данным, заболевших выявили в трех городах и семи областях, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 55,
в Алматы – 98,
в Шымкенте – 8,
в Акмолинской области – 1,
в Алматинской области – 8,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 5,
в Карагандинской области – 5,
в СКО – 1.
Всего в стране подтверждено 1 306 797 случаев.
В Казахстане 31 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 15,
в Алматы – 10,
в Алматинской области – 2,
в Карагандинской области – 4.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 393 человека.
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