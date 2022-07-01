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189 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

МВК Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 30 июня. Согласно данным, заболевших выявили в трех городах и семи областях, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 55,

  • в Алматы – 98,

  • в Шымкенте – 8,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Алматинской области – 8,

  • в Атырауской области – 5,

  • в ВКО – 3,

  • в Жамбылской области – 5,

  • в Карагандинской области – 5,

  • в СКО – 1.

Всего в стране подтверждено 1 306 797 случаев.

В Казахстане 31 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 15,

  • в Алматы – 10,

  • в Алматинской области – 2,

  • в Карагандинской области – 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 393 человека.

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