189 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Фото: Zakon.kz

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 30 июня. Согласно данным, заболевших выявили в трех городах и семи областях, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 55,

в Алматы – 98,

в Шымкенте – 8,

в Акмолинской области – 1,

в Алматинской области – 8,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 3,

в Жамбылской области – 5,

в Карагандинской области – 5,

в СКО – 1. Всего в стране подтверждено 1 306 797 случаев. В Казахстане 31 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 15,

в Алматы – 10,

в Алматинской области – 2,

в Карагандинской области – 4. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 393 человека. Читайте также Нутрициолог рассказала, как не набрать вес во время отпуска Эксперт-сомнолог дал советы на случай нарушения сна В Алматы выросло число госпитализаций в отделение пульмонологии и аллергологии

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