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470 тенге за доллар: в Нацбанке назвали причину резкого ослабления тенге в июне

Нацбанк назвал причину ослабления тенге в июне Фото: Zakon.kz
В Национальном банке Казахстана рассказали, почему курс тенге ослаб в июне, передает Zakon.kz.

По данным центробанка, по итогам июня курс тенге ослаб до 470,24 тенге за доллар, или на 13,3%. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) за месяц снизился со 115 млн долларов до 96,4 млн долларов. Общий объем торгов в июне составил 2,1 млрд долларов.

Несмотря на благоприятные цены на энергоносители, курс национальной валюты слабел на фоне ограниченности предложения валюты и одновременного роста спроса на валюту. Снижение предложения валюты связано с сокращением продаж валюты экспортерам для выплаты налогов, в то время как рост спроса связан с началом выплаты дивидендов.Пресс-служба Нацбанка РК

Как пояснили в центробанке, поддержку валютному рынку оказывала продажа валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которая составила порядка 480,4 млн долларов.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за июнь составили 438,3 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 20,7% от общего объема торгов.

В течение июня на внутреннем валютном рынке Национальным банком не осуществлялись валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.Пресс-служба Нацбанка РК

Также в центробанке подчеркнули, что «в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках».

Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов, – добавили в пресс-службе.

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30 июня Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 470,34 тенге, поднявшись еще на 4,65 тенге.

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