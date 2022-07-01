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Казахстан выстраивает новый этап отношений с США – Тлеуберди

МИД, внешняя политика, Казахстан Фото: пресс-служба МИД РК
Казахстан выстраивает новый этап отношений с США, основой которых будет взаимовыгодное сотрудничество по вопросам политики и безопасности, торговли и инвестиций, заявил на конференции заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе международной конференции «Республика Казахстан в современной системе международных отношений» министр напомнил, что, как и ранее, конструктивное взаимодействие с Российской Федерацией – ключевым стратегическим партнером Казахстана – развивается динамично.

Являясь активным сторонником евразийской интеграции, наша страна стала основоположником ряда региональных организаций – Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза.Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди

Глава МИД добавил, что санкционное противостояние диктует необходимость трансформации деятельности ЕАЭС с целью создания действительно свободного рынка, который является жизненно важным условием для роста экономик объединения.

По словам министра, участие Казахстана в ОДКБ является важнейшим направлением с точки зрения обеспечения национальной и региональной безопасности с учетом того, что главными задачами организации являются укрепление мира и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Сегодня Казахстан выстраивает новый этап отношений с Соединенными Штатами Америки. Основой взаимовыгодного сотрудничества по вопросам политики и безопасности, торговли и инвестиций являются регулярные встречи высокого уровня в рамках Комиссии по расширенному стратегическому партнерству.Мухтар Тлеуберди

Министр добавил, что на европейском направлении взаимодействие Казахстана и Европейского союза основывается на максимальном использовании преимуществ, создаваемых действующим Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве, укреплении торгового и инвестиционного сотрудничества.

В связи с выходом Великобритании из состава ЕС перед нами стоит задача по переформатированию казахстанско-британских связей. С удовлетворением отмечаем завершение работы над новым Соглашением о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Великобританией.Мухтар Тлеуберди

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