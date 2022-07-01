Токаев подписал поправки о переносе сроков перехода на ОСИ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2022 года подписал закон, которым вносятся изменения и дополнения в законодательные акты по вопросам электроэнергетики, недропользования, местного государственного управления, жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В частности, речь идет о продлении сроков перехода от КСК к Объединению собственников имущества (ОСИ) и Простым товариществам (ПТ) до 1 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса согласились с поправками сенаторов в законопроект, предусматривающий продление сроков перехода от КСК на ОСИ и ПТ до 1 июля 2023 года, так как к установленному законом сроку перехода многоквартирных жилых домов на новую форму управления - 1 июля 2022 года - это смогли сделать только 60% домов.

Как отмечал руководитель Управления жилищной политики Алматы Данияр Кирикбаев, процесс отказа от прежней формы управления домом – КСК (кооператив собственников квартир) – идет не так гладко, как хотелось, по ряду причин. Сначала помешала пандемия COVID-19, из-за которой было сложно проводить собрания жильцов, а теперь сами КСК мешают работе вновь создаваемых объединений.

Другой проблемой являются споры по поводу содержания дворовых территорий. Кроме того, законодательно предусмотрены не все механизмы в жилищной реформе.

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