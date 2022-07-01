Казахстанец завоевал золотую медаль Европейской олимпиады по географии ЕGеO – 2022

Санжар Хамитов из Интеллектуальной школы Актобе впервые в истории Казахстана завоевал золотую медаль Европейской олимпиады по географии ЕGеO – 2022. Он cтaл aбcoлютным пoбeдитeлeм cpeди участников старшей лиги 16-19 лет, сообщает Zakon.kz.

Олимпиада состояла из трех туров – письменного, мультимедийного, полевого. И во всех турах Санжар показал высокие результаты. Также из всех участников его выделял высокий уровень знания английского языка.

Теперь Санжару Хамитову предстоит участие на Международных олимпиадах ІGeO и IESO.

С помощью географии я познаю сложные пространственные и временные связи, которые объединяют нас и нашу планету. Каждый день на пути к победе я делаю все, чтобы стать лучше, чем вчера. Санжар Хамитов