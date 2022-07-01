Казахстанец завоевал золотую медаль Европейской олимпиады по географии ЕGеO – 2022
Фото: пресс-служба АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»
Санжар Хамитов из Интеллектуальной школы Актобе впервые в истории Казахстана завоевал золотую медаль Европейской олимпиады по географии ЕGеO – 2022. Он cтaл aбcoлютным пoбeдитeлeм cpeди участников старшей лиги 16-19 лет, сообщает Zakon.kz.
Олимпиада состояла из трех туров – письменного, мультимедийного, полевого. И во всех турах Санжар показал высокие результаты. Также из всех участников его выделял высокий уровень знания английского языка.
Теперь Санжару Хамитову предстоит участие на Международных олимпиадах ІGeO и IESO.
С помощью географии я познаю сложные пространственные и временные связи, которые объединяют нас и нашу планету. Каждый день на пути к победе я делаю все, чтобы стать лучше, чем вчера. Санжар Хамитов
Европейская географическая олимпиада, известная как Балканская, – ежегодное соревнование школьников от 12 до 19 лет. VIIІ Европейская географическая олимпиада прошла с 24 по 29 июня 2022 года в дистанционном формате и объединила 111 участников из 13 стран: Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана, Литвы, Латвии, Эстонии, Сербии, Словении, Румынии, Чехии, Болгарии, Боснии и Герцеговины.
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