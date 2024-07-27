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Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде

Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 21:35 Фото: Сали Сабиров
Лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Сметов дошел до финала в весовой категории до 60 кг. В главной схватке на татами ему противостоял француз Лука Мхеидзе, бронзовый призер Токио-2020.

Победу в решающем противостоянии одержал Сметов, поднявшись на первую ступень пьедестала.

Стоит отметить, что Елдос в третий раз в карьере стал обладателем олимпийской награды. В Рио (2016) он был вторым, а в Токио (2020) – третьим.


В активе Казахстана теперь две медали. Ранее "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.

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