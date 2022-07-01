Казахстанцы смогут не носить с собой документы
Законопроект предусматривает корректировку 60 законодательных актов, в том числе расширение сферы применения сервиса цифровых документов и равнозначность электронных документов их бумажным аналогам.
После подписания закона главой государства, примерно с середины июля, казахстанцы, в том числе водители, вообще могут не возить с собой документы.
Достаточно будет предъявить цифровой аналог в приложении eGov. В приложениях банков второго уровня также хранятся электронные версии удостоверения личности, водительских прав и техпаспорта.
Цифровые документы будут равнозначны документам на бумажном носителе.
Напомним, что c 13 февраля 2021 года казахстанским водителям разрешили ездить без прав и техпаспорта, имея при себе только удостоверение личности.