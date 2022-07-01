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Казахстанцы смогут не носить с собой документы

документы можно будет не возить с собой Фото: Zakon.kz
Парламент Казахстана на днях принял поправки по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Законопроект предусматривает корректировку 60 законодательных актов, в том числе расширение сферы применения сервиса цифровых документов и равнозначность электронных документов их бумажным аналогам.

После подписания закона главой государства, примерно с середины июля, казахстанцы, в том числе водители, вообще могут не возить с собой документы.

Достаточно будет предъявить цифровой аналог в приложении eGov. В приложениях банков второго уровня также хранятся электронные версии удостоверения личности, водительских прав и техпаспорта.

Цифровые документы будут равнозначны документам на бумажном носителе.

Напомним, что c 13 февраля 2021 года казахстанским водителям разрешили ездить без прав и техпаспорта, имея при себе только удостоверение личности.

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