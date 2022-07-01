Когда в Казахстане внедрят цифровой тенге
Как отмечается в документе, приоритетом в выработке решения о запуске цифрового тенге будет итоговый эффект для потребителей платежных услуг.
Модель Нацбанка и ЦРПФТ учитывает аналитический инструментарий, рекомендованный международными организациями (ВЭФ, Саммит «Большой семерки», МВФ), а также подходы зарубежных регуляторов. В Модели предусмотрены также исследования по оценке технологической реализуемости цифрового тенге, потенциальных экономических выгод и затрат, возможностей регулирования системы, а также потенциала развития экосистемы.Нацбанк РК
В качестве инструментов анализа предусмотрены технологические эксперименты, экономическое моделирование, дизайн-сессии с заинтересованными сторонами.
По информации Нацбанка, на 4 квартал 2022 года запланировано сквозное тестирование технологической платформы цифрового тенге с участниками рынка и потребителями.
Для объективной интерпретации результатов исследования сформирован Консультативный совет проекта «Цифровой тенге», где участвуют независимые международные эксперты и сотрудники международных финансовых организаций.
Как отмечается, важным фактором успеха в развитии проекта является также создание экосистемы цифрового тенге с участниками финансового рынка. Для этих целей была создана коллаборативная площадка – Digital Tenge Hub, в которой участвуют участники рынка, инфраструктурные игроки, международные партнеры.
Внедрение цифрового тенге повысит доступность платежных и финансовых услуг, в том числе благодаря возможности оплаты офлайн. Инфраструктура цифрового тенге станет дополнительным инструментом для участников финансового рынка и государственных органов, который даст возможность создавать инновационные сервисы на базе технологии смарт-контрактов. В перспективе внедрение цифрового тенге повысит эффективность и трансграничных платежей.Нацбанк РК