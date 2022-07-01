Когда в Казахстане внедрят цифровой тенге

Национальный банк Казахстана и Центр развития платежных и финансовых технологий (ЦРПФТ) опубликовали доклад «Модель принятия решения о внедрении цифрового тенге», на основании которого до конца 2022 года будет выработано итоговое решение о внедрении цифровой валюты, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в документе, приоритетом в выработке решения о запуске цифрового тенге будет итоговый эффект для потребителей платежных услуг.

Модель Нацбанка и ЦРПФТ учитывает аналитический инструментарий, рекомендованный международными организациями (ВЭФ, Саммит «Большой семерки», МВФ), а также подходы зарубежных регуляторов. В Модели предусмотрены также исследования по оценке технологической реализуемости цифрового тенге, потенциальных экономических выгод и затрат, возможностей регулирования системы, а также потенциала развития экосистемы. Нацбанк РК

В качестве инструментов анализа предусмотрены технологические эксперименты, экономическое моделирование, дизайн-сессии с заинтересованными сторонами.

По информации Нацбанка, на 4 квартал 2022 года запланировано сквозное тестирование технологической платформы цифрового тенге с участниками рынка и потребителями.

Для объективной интерпретации результатов исследования сформирован Консультативный совет проекта «Цифровой тенге», где участвуют независимые международные эксперты и сотрудники международных финансовых организаций.

Как отмечается, важным фактором успеха в развитии проекта является также создание экосистемы цифрового тенге с участниками финансового рынка. Для этих целей была создана коллаборативная площадка – Digital Tenge Hub, в которой участвуют участники рынка, инфраструктурные игроки, международные партнеры.