Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Когда в Казахстане внедрят цифровой тенге

когда запустят цифровой тенге в Казахстане Фото: Нацбанк РК
Национальный банк Казахстана и Центр развития платежных и финансовых технологий (ЦРПФТ) опубликовали доклад «Модель принятия решения о внедрении цифрового тенге», на основании которого до конца 2022 года будет выработано итоговое решение о внедрении цифровой валюты, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в документе, приоритетом в выработке решения о запуске цифрового тенге будет итоговый эффект для потребителей платежных услуг.

Модель Нацбанка и ЦРПФТ учитывает аналитический инструментарий, рекомендованный международными организациями (ВЭФ, Саммит «Большой семерки», МВФ), а также подходы зарубежных регуляторов. В Модели предусмотрены также исследования по оценке технологической реализуемости цифрового тенге, потенциальных экономических выгод и затрат, возможностей регулирования системы, а также потенциала развития экосистемы.Нацбанк РК

В качестве инструментов анализа предусмотрены технологические эксперименты, экономическое моделирование, дизайн-сессии с заинтересованными сторонами.

По информации Нацбанка, на 4 квартал 2022 года запланировано сквозное тестирование технологической платформы цифрового тенге с участниками рынка и потребителями.

Для объективной интерпретации результатов исследования сформирован Консультативный совет проекта «Цифровой тенге», где участвуют независимые международные эксперты и сотрудники международных финансовых организаций.

Как отмечается, важным фактором успеха в развитии проекта является также создание экосистемы цифрового тенге с участниками финансового рынка. Для этих целей была создана коллаборативная площадка – Digital Tenge Hub, в которой участвуют участники рынка, инфраструктурные игроки, международные партнеры.

Внедрение цифрового тенге повысит доступность платежных и финансовых услуг, в том числе благодаря возможности оплаты офлайн. Инфраструктура цифрового тенге станет дополнительным инструментом для участников финансового рынка и государственных органов, который даст возможность создавать инновационные сервисы на базе технологии смарт-контрактов. В перспективе внедрение цифрового тенге повысит эффективность и трансграничных платежей.Нацбанк РК

Читайте также

Повышение тарифа на свет ожидается в Алматы

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 8,6%

Почти на 4 тенге снизился курс доллара

Лариса Черненко
Нацбанк РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
знаки зодиака, свадьба, июль, астрологи
Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
Россиянин 6 лет использовал документы РК
Россиянин 6 лет жил по документам гражданина Казахстана
Нацбанк назвал причину ослабления тенге в июне
470 тенге за доллар: в Нацбанке назвали причину резкого ослабления тенге в июне
операторов сотовой связи уличили в высоких ценах на услуги
В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
коронавирус меры Тугжанов
«Желтая» зона по COVID-19 в Казахстане: МВК приняла дополнительные меры
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления