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Всего 1676 заявок из 11 тысяч одобрено по программе «Алматы жастары»

Алматы, льготное жилье, заявки Фото: Zakon.kz
Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы подвело предварительные итоги городской программы льготного кредитования «Алматы жастары», передает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что прием заявлений по программе проходил с 18 мая по 1 июня.

Всего поступило 11 199 заявлений, из них по сферам:

  1. Образование – 3943.

  2. Здравоохранение – 3096.

  3. Социальная сфера – 1384.

  4. Вузы и НИИ – 1208.

  5. Правоохранительные органы – 792.

  6. Культура – 453.

  7. СМИ – 187.

  8. Спорт – 136.

По итогам рассмотрения одобрены и положительно рассмотрены 1676 заявок, из них по сферам:

  1. Образование – 539.

  2. Здравоохранение – 444.

  3. Правоохранительные органы – 263.

  4. Вузы и НИИ – 257.

  5. Культура – 89.

  6. СМИ – 35.

  7. Социальная сфера – 31.

  8. Спорт – 18.

В зависимости от набранных баллов по сферам 1000 претендентам в личный кабинет на сайте будет выдано направление для подтверждения платежеспособности в АО «Отбасы банк». Заявителям, получившим направления, необходимо в течение 15 рабочих дней обратиться в любой центр обслуживания АО «Отбасы банк» для прохождения оценки платежеспособности. Участники, успешно подтвердившие платежеспособность, смогут выбрать жилье на первичном и вторичном рынках в течение 45 календарных дней.

Как уточнили в управлении, 676 участников будут находиться в резервном списке до прохождения оценки платежеспособности основного списка.

Во время обработки поступивших заявок основными причинами отказа в большинстве случаев являлись следующие причины: несоответствие места работы требованиям программы, наличие жилья на праве собственности по РК, отчуждение жилья в течение последних пяти лет, отсутствие за последние шесть месяцев пенсионных начислений, отсутствие справок на всех членов семьи о наличии/отсутствии жилья по РК, отсутствие сканированных свидетельств о рождении детей и заключении/расторжении брака.Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Более подробную информацию по итогам рассмотрения заявлений и документов в рамках программы «Алматы жастары» обещают разместить на сайте almaty-zhastary.kz.

Динара Халдарова
Алматы
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