Всего 1676 заявок из 11 тысяч одобрено по программе «Алматы жастары»
В ведомстве напомнили, что прием заявлений по программе проходил с 18 мая по 1 июня.
Всего поступило 11 199 заявлений, из них по сферам:
Образование – 3943.
Здравоохранение – 3096.
Социальная сфера – 1384.
Вузы и НИИ – 1208.
Правоохранительные органы – 792.
Культура – 453.
СМИ – 187.
Спорт – 136.
По итогам рассмотрения одобрены и положительно рассмотрены 1676 заявок, из них по сферам:
Образование – 539.
Здравоохранение – 444.
Правоохранительные органы – 263.
Вузы и НИИ – 257.
Культура – 89.
СМИ – 35.
Социальная сфера – 31.
Спорт – 18.
В зависимости от набранных баллов по сферам 1000 претендентам в личный кабинет на сайте будет выдано направление для подтверждения платежеспособности в АО «Отбасы банк». Заявителям, получившим направления, необходимо в течение 15 рабочих дней обратиться в любой центр обслуживания АО «Отбасы банк» для прохождения оценки платежеспособности. Участники, успешно подтвердившие платежеспособность, смогут выбрать жилье на первичном и вторичном рынках в течение 45 календарных дней.
Как уточнили в управлении, 676 участников будут находиться в резервном списке до прохождения оценки платежеспособности основного списка.
Во время обработки поступивших заявок основными причинами отказа в большинстве случаев являлись следующие причины: несоответствие места работы требованиям программы, наличие жилья на праве собственности по РК, отчуждение жилья в течение последних пяти лет, отсутствие за последние шесть месяцев пенсионных начислений, отсутствие справок на всех членов семьи о наличии/отсутствии жилья по РК, отсутствие сканированных свидетельств о рождении детей и заключении/расторжении брака.Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы
Более подробную информацию по итогам рассмотрения заявлений и документов в рамках программы «Алматы жастары» обещают разместить на сайте almaty-zhastary.kz.