Повышение тарифа на свет ожидается в Алматы

Министерство энергетики Казахстана 30 июня приняло решение о повышении с 1 июля тарифов у энергопроизводящих организаций на основании заявок от них. Каким образом это скажется на тарифах для населения в Алматы, узнал корреспондент Zakon.kz.

Стоимость электроэнергии, которая стоит в квитанциях жителей домов и квартир, складывается из нескольких составляющих:

47% – выработка электроэнергии на электростанциях;

39% – передача электроэнергии по линиям электропередач;

7% – услуги балансирования энергомощностей;

2% – надбавка энергоснабжающей организации.

Генеральный директор АлматыЭнергоСбыт Едил Копенов сообщил, что свои расчеты на повышение тарифа для населения предоставит после того, как получит данные от генерирующих электричество компаний, которые и подняли с 1 июля тарифы.

Если хоть одна из составляющих конечного тарифа для потребителя меняется, то это влияет, конечно, на весь тариф. После того, как мы подадим заявку, пройдут слушания, где мы все обоснуем. С начала 2022 года был объявлен мораторий на повышение цен на коммунальные услуги, и мы не успели подать заявку на повышение тарифа по итогам прошлогоднего удорожания услуг передающих организаций KEGOC и АЖК. До сегодняшнего дня мы несем большие убытки, не оплачивая нашим станциям затраты. Мы в проекте повышения тарифа будем учитывать все это, проговаривать, рассказывать. Генеральный директор АлматыЭнергоСбыт Едил Копенов

По статистике, с 2019 года рост тарифа энергопроизводящих организаций составил 60% по всей республике, конечный тариф для потребителей изменился лишь на 40%, но для населения тариф вырос только на 19%. Насколько сейчас вырастет тариф на свет для населения, пока неизвестно.

Население работает с энергоснабжающими организациями (ЭСО), которые на основании новых тарифов от энергопроизводящих организаций должны выйти в территориальные департаменты КРЕМ МНЭ РК с предложением о повышении своего тарифа. Они должны будут привести все расчеты и обоснования нового тарифа, будут проведены общественные слушания согласно установленным процедурам, где потребители смогут высказаться по предлагаемым тарифам. На основе этих обсуждений с учетом мнений общественности и жителей ДКРЕМ будет принимать решение о возможности повышения тарифа и его величине. Председатель КРЕМ МНЭ РК Асан Дарбаев

На сколько вырастет тариф в Алматы для населения и когда?

Глава Комитета регулирования естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев пояснил, что производители электроэнергии для Алматы в 2022 году незначительно подняли свои тарифы. АлЭС повысил тариф не более чем на 9%, Мойнакская ГЭС – не более 7%.

Данный рост обычно дает повышение тарифа АлматыЭнергоСбыта в пределах 10%. Минимальный текущий уровень тарифа – 16,86 тенге/квт, от него нужно рассчитывать возможное повышение на 10-15%. Мы всегда проводим политику сдерживания тарифов, публичные слушания проводим, где выслушиваем все мнения, и только по их итогам принимаем решение. Ориентировочно, если субъект естественных монополий подаст заявку в июле, то рассмотреть, обсудить и принять решение возможно будет к сентябрю. Асан Дарбаев

По данным 2021 года, только 22% объема электроэнергии продается через регулируемые ЭСО, остальное не подпадает под ценовое регулирование. От общей выработки 114 млрд квт/ч 10% потребляет население напрямую, остальное потребляют бюджетные организации и юридические лица.

Комментируя решения Минэнерго, Асан Дарбаев высказал версию, что основная задача отраслевого министерства – обеспечение стабильности работы электростанций во избежание дефицита электричества.