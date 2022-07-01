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В КТЖ опровергли информацию о помощи Казахстана в вывозе зерна из Украины

КТЖ опровергло информацию о помощи России в вывозе зерна из Украины Фото: pixabay
В АО «НК «Казахстан темир жолы» прокомментировали информацию о вывозе зерна из Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне «Жибек жолы», передает Zakon.kz.

Как пояснили в АО «KTZ Express», 26 октября 2021 года ТОО «KTZ Express Shipping» (судовладелец) заключило договор бербоут-чартера с российской компанией ООО «Грин-Лайн», в том числе на следующих условиях:

  • передано судно «Жибек жолы» (дедвейт по 7000 тонн) без права передачи третьим лицам (приобретено в 2016 году у Невского судостроительного-судоремонтного завода);

  • срок действия – до 30 ноября 2022 года;

  • имеется санкционная оговорка согласно международной практике: предусмотрены гарантии со стороны ООО «Грин-Лайн», что они на дату заключения договора и в течение срока действия не подпадают под какие-либо санкции. В противном случае у судовладельца имеется право немедленно расторгнуть договор.

ООО «Грин-Лайн» и его руководство (Щепин А.В., Тихомирова М.В.) не состоят в санкционных списках США, ЕС, Великобритании и Канады.

Согласно практике и условиям заключенного договора, арендатор не согласовывает с судовладельцем род груза и маршруты его перевозок.

ООО «Грин-Лайн» заключен долгосрочный контракт на оказание услуг по перевозке зерна из Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU, являющейся трейдером зерновых культур и масел с 1999 года.АО «KTZ Express»

По заверению руководителя Mangelbert OU, 28 июня 2022 года судно «Жибек жолы», загруженное в Бердянском морском торговом порту пшеницей (6927,8 тонн), вышло из порта направлением в турецкий порт Карасу (ориентировочное время прибытия судна – 1 июля 2022 года). Также он утверждает, что зерно является украинским, и перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны.

При этом АО «KTZ Express» проводятся активные консультации с участниками данной перевозки, а также представителями дипломатической миссии. АО «KTZ Express» является приверженцем строгого соблюдения существующих санкционных ограничений.Пресс-служба АО «НК «Казахстан темир жолы»

30 июня в ряде СМИ появилась информация о вывозе зерна из Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне «Жибек жолы» в Турцию.

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