Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Женщины пытались пронести в самолет змей и дикобразов: изъято более 100 животных

Жительницы индии пронести на самолет 109 животных Фото: Twitter/Tv5hdOnline
В аэропорту Бангкока были арестованы две пассажирки, которые пытались незаконно перевезти 109 экзотических животных в чемодане, передает Zakon.kz.

Таможенники обнаружили зверей и пресмыкающихся во время рентгеновского досмотра багажа, пишет The Mirror.

Жительницы Индии пытались вывезти двух белых дикобразов, двух броненосцев, 35 черепах, 50 ящериц и 20 змей. Нарушительницы хотели вылететь из аэропорта Суварнабхум рейсом Thai Airways в аэропорт Ченнаи в Индии, – уточняется в сообщении британского издания.

Отмечается, что Нитья Раджа и Закия Эбрахим зарегистрировались на рейс, но во время следования на посадку таможенная служба попросила пропустить их ручную кладь через рентген. Сканирование указало на наличие в их чемоданах экзотических животных.

Как выяснили специалисты, животные страдали от обезвоживания и были сильно истощены. Задержанные объяснили свой поступок тем, что хотели заработать на продаже редких животных в другой стране. Приблизительная оценка экзотического груза составляет 4500 долларов.

В полиции сообщили, что за данное преступление женщины могут получить до десяти лет тюрьмы.

Читайте также

«Красотища!» – один из самых знаменитых искусственных островов в мире показали из космоса

Топ-10 самых страшных и опасных дорог в мире

Топ-10 самых высоких гор в мире

Оксана Житникова
Таиланд
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
знаки зодиака, свадьба, июль, астрологи
Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
Россиянин 6 лет использовал документы РК
Россиянин 6 лет жил по документам гражданина Казахстана
Нацбанк назвал причину ослабления тенге в июне
470 тенге за доллар: в Нацбанке назвали причину резкого ослабления тенге в июне
коронавирус меры Тугжанов
«Желтая» зона по COVID-19 в Казахстане: МВК приняла дополнительные меры
операторов сотовой связи уличили в высоких ценах на услуги
В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления