Женщины пытались пронести в самолет змей и дикобразов: изъято более 100 животных

В аэропорту Бангкока были арестованы две пассажирки, которые пытались незаконно перевезти 109 экзотических животных в чемодане, передает Zakon.kz.

Таможенники обнаружили зверей и пресмыкающихся во время рентгеновского досмотра багажа, пишет The Mirror.

Жительницы Индии пытались вывезти двух белых дикобразов, двух броненосцев, 35 черепах, 50 ящериц и 20 змей. Нарушительницы хотели вылететь из аэропорта Суварнабхум рейсом Thai Airways в аэропорт Ченнаи в Индии, – уточняется в сообщении британского издания.

Отмечается, что Нитья Раджа и Закия Эбрахим зарегистрировались на рейс, но во время следования на посадку таможенная служба попросила пропустить их ручную кладь через рентген. Сканирование указало на наличие в их чемоданах экзотических животных.

Как выяснили специалисты, животные страдали от обезвоживания и были сильно истощены. Задержанные объяснили свой поступок тем, что хотели заработать на продаже редких животных в другой стране. Приблизительная оценка экзотического груза составляет 4500 долларов.

В полиции сообщили, что за данное преступление женщины могут получить до десяти лет тюрьмы.