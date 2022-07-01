Женщины пытались пронести в самолет змей и дикобразов: изъято более 100 животных
Таможенники обнаружили зверей и пресмыкающихся во время рентгеновского досмотра багажа, пишет The Mirror.
Жительницы Индии пытались вывезти двух белых дикобразов, двух броненосцев, 35 черепах, 50 ящериц и 20 змей. Нарушительницы хотели вылететь из аэропорта Суварнабхум рейсом Thai Airways в аэропорт Ченнаи в Индии, – уточняется в сообщении британского издания.
Отмечается, что Нитья Раджа и Закия Эбрахим зарегистрировались на рейс, но во время следования на посадку таможенная служба попросила пропустить их ручную кладь через рентген. Сканирование указало на наличие в их чемоданах экзотических животных.
— THE STANDARD (@thestandardth) June 27, 2022
ด่านตรวจสัตว์ป่าฯ สุวรรณภูมิ ร่วมกันจับกุมหญิงชาวอินเดียจำนวน 2 คน กำลังขนย้ายสัตว์ป่า ได้แก่ เม่นขาว เต่า กิ้งก่า และงู จำนวนมาก ซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางจำนวน 2 ใบ เพื่อเดินทางไปกับเครื่องบินโดยสารการบินไทยไปที่สนามบินเชนไน ประเทศอินเดีย#TheStandardNewshttps://t.co/dsneXtfOsK
Как выяснили специалисты, животные страдали от обезвоживания и были сильно истощены. Задержанные объяснили свой поступок тем, что хотели заработать на продаже редких животных в другой стране. Приблизительная оценка экзотического груза составляет 4500 долларов.
В полиции сообщили, что за данное преступление женщины могут получить до десяти лет тюрьмы.