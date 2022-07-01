Около 180 млн бюджетных тенге украли в столичном центре соцобслуживания
1 июля столичным судом №2 Есильского района вынесен обвинительный приговор в отношении заместителя директора Центра социального обслуживания «Нұрлы жүрек» М. и реабилитационного управляющего «Енбек Өскемен» К., которые в сговоре и при содействии в этом начальника подрядной строительной организации Т. похитили бюджетные деньги в размере 179,4 млн тенге.Районный суд №2 Есильского района
Санкция ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет.
Смягчающим ответственность и наказание обстоятельством судом признано у осужденного М. инвалидности второй группы, у К. и Т. таких обстоятельств не имеется.Районный суд №2 Есильского района
С учетом личности, характера и степени общественной опасности преступления суд назначил:
замдиректора ЦСО «Нұрлы жүрек» – семь лет шесть месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в организациях с участием государства;
реабилитационному управляющему – семь лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на семь лет;
начальнику подрядной стройорганизации – семь лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должность на госслужбе и в организациях с участием государства.
Как отмечается, приговор суда в законную силу не вступил.