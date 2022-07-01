Около 180 млн бюджетных тенге украли в столичном центре соцобслуживания

Санкция ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности преступления суд назначил:

замдиректора ЦСО «Нұрлы жүрек» – семь лет шесть месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в организациях с участием государства;

реабилитационному управляющему – семь лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на семь лет;