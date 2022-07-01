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Законодательство РК

Около 180 млн бюджетных тенге украли в столичном центре соцобслуживания

Нур-Султан, хищение бюджетных средств, приговор Фото: Zakon.kz
Суд вынес приговор по факту хищения денег в размере 179,4 млн тенге в Центре социального обслуживания «Нұрлы Жүрек», передает Zakon.kz.
1 июля столичным судом №2 Есильского района вынесен обвинительный приговор в отношении заместителя директора Центра социального обслуживания «Нұрлы жүрек» М. и реабилитационного управляющего «Енбек Өскемен» К., которые в сговоре и при содействии в этом начальника подрядной строительной организации Т. похитили бюджетные деньги в размере 179,4 млн тенге.Районный суд №2 Есильского района

Санкция ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет.

Смягчающим ответственность и наказание обстоятельством судом признано у осужденного М. инвалидности второй группы, у К. и Т. таких обстоятельств не имеется.Районный суд №2 Есильского района

С учетом личности, характера и степени общественной опасности преступления суд назначил:

  • замдиректора ЦСО «Нұрлы жүрек» – семь лет шесть месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в организациях с участием государства;

  • реабилитационному управляющему – семь лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на семь лет;

  • начальнику подрядной стройорганизации – семь лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должность на госслужбе и в организациях с участием государства.

Как отмечается, приговор суда в законную силу не вступил.

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