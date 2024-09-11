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Предприимчивая казахстанка обманула сограждан более чем на 300 млн тенге

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 09:44 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Западно-Казахстанской области суд вынес приговор по факту организации финансовой пирамиды и хищения крупной суммы денег, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре региона 11 сентября сообщили, что на скамье подсудимых оказалась уроженка Уральска, которая в 2019 году создала финансовую (инвестиционную) пирамиду ТОО "Качество PLUS".

"Под видом легального инвестирования в инвестиционные проекты она незаконно привлекла денежные средства 73 вкладчиков, обещая высокие доходы. В результате ее преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 143 млн тенге", – сообщили в надзорном органе.

Затем, наделив себя полномочиями по единоличному руководству, она совершила хищение денежных средств потребительского кооператива граждан "Свой ДОМ.kz" и жилищно-строительного кооператива "Pater Hause" на общую сумму свыше 161 млн тенге.

Суд признал подсудимую виновной и по совокупности уголовных правонарушений назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 10 лет.

Кроме того, приговором суда арестованное недвижимое и движимое имущество – земельный участок и автомобиль – обращены в счет возмещения ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Накануне, 9 сентября, в Актобе суд вынес приговор мошеннице, которая обещала помочь в усыновлении новорожденных детей.

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