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Недовесов и Бублик не сумели улучшить личные достижения на Wimbledon

Теннис Победа Англия Фото: ktf.kz
Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Александр Бублик закончили свои выступления на Открытом чемпионате Англии. Если Недовесов завершил борьбу в парном разряде, то Бублик не смог пройти в четвертый круг одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик в третьем круге в упорной борьбе проиграл 23-му сеяному данного турнира, представителю США Фрэнсису Тиафо – 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (3:7), 4:6. Матч продолжался почти три часа.

Александр Недовесов в паре с пакистанцем Айсамом уль-Хак Куреши не смогли одолеть Рафаэля Матоса (Бразилия) и Давида Вега-Эрнандеса (Испания). Поединок продолжительностью более двух часов завершился на отказе дуэта Недовесов/Куреши от продолжения борьбы. Матч был остановлен при счете 6:3, 6:7, 3:5.

Теннис Финал Квала

Фото: ktf.kz

Зато порадовала молодая казахстанская теннисистка Сандугаш Кенжибаева, которая впервые заработала путевку в основную сетку юниорского Wimbledon. В финале квалификации она одержала волевую победу над 85-й ракеткой мира среди игроков до 18 лет Исис ван ден Брейк из Нидерландов – 6:1, 5:7, 10:8.

Я безумно рада выйти в основу юниорского Wimbledon. На протяжении всей квалификации не допускала мыслей что-то вроде «еще один матч» или «еще один сет» и я выйду в основу. Думала, подобные чувства будут сильнее давить, поэтому настраивалась на каждый матч, как на последний. Впереди игровая неделя основы и постараюсь показать зрелищный теннис и бороться до конца.Сандугаш Кенжибаева

Другая казахстанка, Жанель Рустемова, в другом финале отбора этого турнира уступила Эле Нале Милич из Словении со счетом 4:6, 3:6.

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