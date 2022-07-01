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Протесты в Узбекистане: каракалпаки выступили против лишения суверенитета

протесты Фото: скриншот видео
Республика входит в состав Узбекистана. Согласно новым поправкам в Конституцию страны, Каракалпакстан может лишиться закрепленного ныне суверенитета и права на выход из Узбекистана, передает Zakon.kz.

Соответствующие поправки, пишет Ateo Breaking, предложено внести в статьи 70-75 главного закона страны.

Как уточняется, ранее каракалпаки из ряда городов и сел записали видеообращения, в которых выразили свое несогласие с предложенными изменениями. Кроме того, власти арестовали несколько оппозиционных активистов, журналистов и блогеров. Однако в результате протестов часть из них выпустили на свободу.

Декларация о суверенитете Каракалпакстана была принята в 1990 году. В начале 1993 года был подписан межгосударственный договор, по которому Республика Каракалпакстан вошла в состав Республики Узбекистан. Площадь автономии составляет более трети территории страны, однако проживает здесь менее двух миллионов человек. Каракалпакия богата полезными ископаемыми.

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