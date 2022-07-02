Австрии грозит самая крупная инфляция за последние 47 лет

Федеральное статистическое управление страны опубликовало информацию о том, что по итогам июня годовая инфляция может составить 8,7%, передает Zakon.kz.

Отмечается, что это будет самый крупный показатель инфляции с сентября 1975 года.

По данным статистики, пишет iz.ru, цены в Австрии растут практически во всех отраслях, в том числе в сфере ритейла и общественного питания. За последний месяц инфляция составила 1,4%.

Как уточняется, полные данные за июнь будут обнародованы 19 июля.