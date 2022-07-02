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Австрии грозит самая крупная инфляция за последние 47 лет

деньги Фото: pixabay
Федеральное статистическое управление страны опубликовало информацию о том, что по итогам июня годовая инфляция может составить 8,7%, передает Zakon.kz.

Отмечается, что это будет самый крупный показатель инфляции с сентября 1975 года.

По данным статистики, пишет iz.ru, цены в Австрии растут практически во всех отраслях, в том числе в сфере ритейла и общественного питания. За последний месяц инфляция составила 1,4%.

Как уточняется, полные данные за июнь будут обнародованы 19 июля.

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Елена Беляева
Австрия
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