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В случае выхода из проекта «Сахалин-2» в Японии может вырасти цена на газ

вентиль Фото: pixabay
Около 9% импортируемого страной сжиженного природного газа (СПГ) поступает в рамках данного проекта, передает Zakon.kz.
Если долговременные контракты на закупки оттуда не удастся сохранить, придется закупать СПГ на открытом рынке по высоким ценам. Это неминуемо приведет к росту цен на электроэнергию, – пишет агентство Kyodo.

Японские эксперты уверены, что новые условия приведут к продаже акций инвесторов. Так, японские компании Mitsui и Mitsubishi владеют в проекте 12,5% и 10% акций соответственно.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании общества с ограниченной ответственностью, которому перейдут все права и обязанности «Сахалин энерджи инвестмент» накануне. Японский премьер-министр Фумио Кисида уточнил, что это не означает мгновенное прекращение поставок сжиженного природного газа в Японию.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является компания «Сахалин Энерджи» (около 60% сжиженного газа предназначено для Японии).

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