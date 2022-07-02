В ВОЗ назвали регион с наибольшим количеством заражений оспой обезьян

Число заражений оспой обезьян Европе за последние две недели выросло в три раза. Об этом заявил директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, сообщает Zakon.kz.

Заявление появилось на сайте ВОЗ.

Сегодня я усиливаю свой призыв к правительствам и гражданам активизировать усилия в ближайшие недели и месяцы, чтобы предотвратить распространение оспы обезьян, — говорится в пресс-релизе.

По словам Клюге, количество случаев превысило 4,5 тысячи и нужны срочные меры для борьбы с распространением заболевания.

Со времени моего последнего выступления 15 июня о случаях заболевания оспой обезьян сообщили шесть новых стран и районов — в общей сложности 31. Причем число новых случаев за тот же период утроилось и превысило 4500 лабораторно подтвержденных случаев по всему региону. Глава Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге

Он добавил, что почти все зараженные — это мужчины в возрасте от 21 года до 40 лет.

Глава европейского подразделения ВОЗ полагает, что вспышка заболевания представляет реальную опасность. По его словам, чем дольше будет распространяться вирус, тем сильнее вызываемая им болезнь закрепится в неэндемичных странах.

По его словам, большинство случаев были среди мужчин (99%) в возрасте от 21 до 40 лет, причем большинство имело половые контакты с представителями своего пола.