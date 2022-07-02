В Иране произошло землетрясение магнитудой 6, 1 – есть погибшие

Как минимум три человека погибли, 19 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6, 1 на юге Ирана, передает Zakon.kz.

Об этом 2 июля сообщило агентство Fars.

Эпицентр толчков располагался в 61 километре к северо-востоку от города Бендер-Ленге. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

В течение двух часов после первого землетрясения в этом районе было зафиксировано несколько афтершоков магнитудой от 4,2 до 6,2 балла.