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В Иране произошло землетрясение магнитудой 6, 1 – есть погибшие

Землетрясение в Иране Фото: PxHere
Как минимум три человека погибли, 19 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6, 1 на юге Ирана, передает Zakon.kz.

Об этом 2 июля сообщило агентство Fars.

Эпицентр толчков располагался в 61 километре к северо-востоку от города Бендер-Ленге. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

В течение двух часов после первого землетрясения в этом районе было зафиксировано несколько афтершоков магнитудой от 4,2 до 6,2 балла.

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