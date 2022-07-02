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Контракт Неймара с ПСЖ продлен до 2027 года

Продлил контракт с ПСЖ Фото: Instagram/neymarjr
Контракт бразильского нападающего Неймара и ПСЖ автоматически продлен, сообщает Zakon.kz.

По информации L’Equipe, 1 июля соглашение 30-летнего бразильца с клубом было продлено до 2027 года.

Как говорится в источнике, в окружении футболиста уверены в том, что Неймар готовится провести один из лучших сезонов в своей карьере.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, когда перешел туда из «Барселоны». В прошедшем сезоне он забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах.

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