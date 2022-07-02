Касым-Жомарту Токаеву представили план развития Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева, сообщает Zakon.kz.

Глава государства заслушал отчет о социально-экономической ситуации в Алматы за январь-май текущего года. Аким города доложил об исполнении поручений Президента по обеспечению устойчивого роста экономики. За отчетный период краткосрочный экономический индикатор вырос до 107,6 %, объем инвестиций в основной капитал стал выше на 20,9 %, восстановилась торговля, численность действующих субъектов МСБ увеличилась на 19,5 %, передает Акорда.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены «Основные приоритеты Плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года».

Глава государства был проинформирован о принятии новых правил застройки, запрещающих строительство зданий выше 9 этажей южнее проспекта Абая, в горной и предгорной местности, а также о планах по обновлению инженерной инфраструктуры.

Ерболат Досаев сообщил, что выделены средства на решение острых социально значимых проблем, в том числе на приобретение жилья для работающей молодежи в рамках программы «Алматы жастары», повышение качества питания в медико-социальных учреждениях, обеспечение бесплатными лекарственными средствами по редким заболеваниям, финансирование спортивных секций и творческих кружков для детей.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию города Алматы и повышению уровня жизни его жителей.