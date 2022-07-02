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В Актобе обнаружены грузы с алкоголем сомнительного производства

В Актюбе обнаружены грузы с алкоголем сомнительного производства Фото: pixabay
В Актобе сотрудники Ассоциации производителей и импортеров алкогольной и никотиносодержащей продукции QazSpirits обратили внимание на низкое качество наклеенных на бутылки акцизных марок, сообщает Zakon.kz.

Для подтверждения догадок они произвели несколько контрольных закупок, а позже выяснилось, что продукцию по городу развозят на нескольких грузовых автомобилях. Сотрудники ассоциации информировали об этом уполномоченные органы.

Сегодня, 2 июля, правоохранительные органы вскрыли три грузовые машины и две фуры. По предварительному подсчету, изъято около 53 тыс. бутылок. В настоящее время ведется точный подсчет подозрительной продукции, проводятся оперативно-следственные действия, будут назначены экспертизы.

Комплексная борьба с теневым оборотом была начата с 2020 года по инициативе руководителя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Для этого между ОЮЛ QazSpirits, ОЮЛ «КазАлкоТабак», АФМ и Комитетом государственных доходов МФ РК был заключен меморандум о совместной борьбе с нелегальным оборотом алкогольной продукции. Согласно договоренности в меморандуме, если производители, дистрибьюторы и потребители выявляют факты продажи и производства нелегальной продукции, они сообщают об этом уполномоченным органам.

По данным Комитета государственных доходов, за пять месяцев текущего года, благодаря системной работе по выявлению и пресечению нелегального оборота алкогольной продукции с помощью проведения налоговых проверок, совместных оперативных мероприятий с правоохранительными органами в государственный бюджет поступило 38,7 млрд тенге акцизов от водки, что в 1,8 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Изъято 829,2 тыс. литров нелегальной алкогольной продукции без разрешительных документов.

Как показывает практика, комплексный подход в борьбе с нелегальной алкогольной продукцией дает существенные результаты как в обеспечении поступлений в госбюджет, так и в самой ценной составляющей – предотвращении причинения ущерба здоровью граждан Казахстана от употребления суррогатного алкоголя.

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Константин Вноровский
Актобе
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