В Узбекистане заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления

В столице Каракалпакстана 1 июля прошли протесты из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход республики из состава Узбекистана. Официальные власти Каракалпакстана выступили с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Текст заявления опубликован на официальном сайте Жокаргы кенеса.

В нем говорится, что несмотря на проводимую Республикой Узбекистан политику открытости и свободного волеизъявления, 1 июля 2022 года в городе Нукусе преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившихся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан.

Прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан, организаторы беспорядков, не подчиняясь законным требованиям представителей власти, собрали граждан республики на площади перед комплексом административных зданий Республики Каракалпакстан. Провокаторы, опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане. Текст сообщения Жокаргы кенеса

Дальше указывается, что решительными мерами, принятыми правоохранительными органами, противозаконные действия зачинщиков были пресечены, попытки массовых беспорядков локализованы.

Ответственно заявляем, что наше государство обладает необходимым потенциалом для недопущения дальнейшего расшатывания ситуации. Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия. Все провокаторы будут идентифицированы и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Текст сообщения Жокаргы кенеса

Отмечается, что в этих условиях вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий.

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В сложившейся ситуации граждан призывают совместно действовать в обеспечении общественной стабильности и безопасности.