Ситуация на границе с Узбекистаном - закрыт пункт пропуска в Каракалпакстане
Фото: gov.kz
Узбекистан закрыл пункт пропуска в Каракалпакстане на границе с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.
Информацию предоставили в пограничной службе КНБ РК.
В соответствии с поступившей от узбекских партнеров информацией с 1 июля в связи с выходом из строя информационной системы временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска «Даут-ата» – «Тажен» между Узбекистаном и Казахстаном. По этой же информации, планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту «Каракалпакия» – «Бейнеу». В этой связи граждан, пересекающих Государственную границу через указанные пункты пропуска, просим заранее планировать свои маршруты. Пресс-служба КНБ РК
О возобновлении узбекской стороной работы пунктов пропуска обещают сообщить дополнительно.
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