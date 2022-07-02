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Ситуация на границе с Узбекистаном - закрыт пункт пропуска в Каракалпакстане

Ситуация на границе с Узбекистаном Фото: gov.kz
Узбекистан закрыл пункт пропуска в Каракалпакстане на границе с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

Информацию предоставили в пограничной службе КНБ РК.

В соответствии с поступившей от узбекских партнеров информацией с 1 июля в связи с выходом из строя информационной системы временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска «Даут-ата» – «Тажен» между Узбекистаном и Казахстаном. По этой же информации, планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту «Каракалпакия» – «Бейнеу». В этой связи граждан, пересекающих Государственную границу через указанные пункты пропуска, просим заранее планировать свои маршруты. Пресс-служба КНБ РК

О возобновлении узбекской стороной работы пунктов пропуска обещают сообщить дополнительно.

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Константин Вноровский
КНБ Узбекистан
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