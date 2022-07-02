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Лучшая теннисистка Казахстана вышла в четвертый раунд Уимблдона-2022

теннис Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертый раунд открытого чемпионата Великобритании, передает Zakon.kz.

В третьем круге за один час 50 минут казахстанка обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 7:6 (4), 7:5.

За выход в четвертьфинал Рыбакина сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и хорваткой Петрой Мартич.

Лучшее достижение казахстанки на Уимблдоне – четвертый круг, куда она вышла в прошлом году

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Рыбакина Елена Великобритания
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