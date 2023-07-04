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Елена Рыбакина вышла во второй раунд Уимблдона

Елена Рыбакина вышла во второй раунд Уимблдона Фото: wimbledon.com
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела стартовый матч на Открытом чемпионате Великобритании. Действующая чемпионка Уимблдона успешно начала выступление на турнире "Большого шлема", обыграв американку Шелби Роджерс, сообщает Zakon.kz.

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Третья ракетка мира выиграла у Шелби Роджерс (49-я в рейтинге WTA) со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Рыбакина и Шелби в шестой раз встречались между собой на корте – счет в личных встречах стал 4:2 в пользу казахстанки.

Рыбакина 12 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. За выход в третий круг Уимблдона Елена сыграет с победительницей матча между лаки-лузером Нао Хибино из Японии и француженкой Ализе Корне.

Ранее Уимблдон посетила принцесса Уэльская Кэтрин.

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