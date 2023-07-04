Елена Рыбакина вышла во второй раунд Уимблдона

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела стартовый матч на Открытом чемпионате Великобритании. Действующая чемпионка Уимблдона успешно начала выступление на турнире "Большого шлема", обыграв американку Шелби Роджерс, сообщает Zakon.kz.

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Третья ракетка мира выиграла у Шелби Роджерс (49-я в рейтинге WTA) со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Рыбакина и Шелби в шестой раз встречались между собой на корте – счет в личных встречах стал 4:2 в пользу казахстанки.

Рыбакина 12 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. За выход в третий круг Уимблдона Елена сыграет с победительницей матча между лаки-лузером Нао Хибино из Японии и француженкой Ализе Корне.

Ранее Уимблдон посетила принцесса Уэльская Кэтрин.