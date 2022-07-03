Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры

Поздравление с днем Домбры Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры, сообщает Zakon.kz.

Текст поздравления опубликовала Акорда.

Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с Национальным днем домбры!

Для нашей страны это особенный праздник, отмечая который мы укрепляем свою идентичность, пробуждаем самосознание народа. Он способствует укоренению самобытных традиций Великой степи и углублению понимания родной культуры среди подрастающего поколения.

Домбра является истинным талисманом и оберегом нашей нации. Ее мелодии близки и знакомы каждому из нас, ведь казахи и домбра неотделимы друг от друга.

Недаром академик Ахмет Жубанов говорил: «Домбра – это древняя летопись кочевого народа». В струнах этого священного музыкального инструмента сокрыта сокровенная суть нашей нации.

Наследие великих кюйши, дошедшее со времен знаменитого Кетбуги, – это наше бесценное духовное достояние. Последовательно продвигая свое исконное искусство, мы возвеличиваем нашу культуру.

Сегодня мы приступили к созиданию Нового Казахстана, качественной трансформации нации. Для устойчивого прогресса страны нам нужно не только следовать в русле современных тенденций, но и бережно относиться к традициям и обычаям предков, широко пропагандировать ценности трудолюбия.

Наш народ и домбра связаны навеки, поскольку из поколения в поколение через искусство кюя передается дух свободы.

Пусть домбра всегда занимает самое почетное место в каждом доме!

Читайте также

Касым-Жомарту Токаеву представили план развития Алматы

Ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем, ужесточили в РК

Касым-Жомарт Токаев принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра

Константин Вноровский
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
зодиак
Составлен астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Комментарий КТЖ о просьбе задержать судно
В КТЖ прокомментировали информацию о просьбе Украины задержать казахстанское судно
прогноз погоды на июль, Казахстан
Спад жары ожидается в июле в Казахстане
операторов сотовой связи уличили в высоких ценах на услуги
В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК
знаки зодиака, свадьба, июль, астрологи
Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
пакет
Биржевая цена на сахар в Казахстане оказалась в два раза ниже магазинной
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления