В Казахстане за сутки выявили 188 случаев коронавируса
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 июля 2022 года. За сутки количество заболевших стало больше на одного человека, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 42,
в Алматы – 91,
в Шымкенте – 13,
в Акмолинской области – 6,
в Алматинской области – 12,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 8,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 11,
в Костанайской области – 1,
в СКО – 2.
Всего в стране подтверждено 1 307 172 случая.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане 47 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Алматы – 42,
в Алматинской области – 5.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 488 человек.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ