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В Казахстане за сутки выявили 188 случаев коронавируса

Ситуация с коронавирусом 3 июля Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 июля 2022 года. За сутки количество заболевших стало больше на одного человека, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 42,

  • в Алматы – 91,

  • в Шымкенте – 13,

  • в Акмолинской области – 6,

  • в Алматинской области – 12,

  • в ВКО – 1,

  • в Жамбылской области – 8,

  • в ЗКО – 1,

  • в Карагандинской области – 11,

  • в Костанайской области – 1,

  • в СКО – 2.

Всего в стране подтверждено 1 307 172 случая.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 47 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Алматы – 42,

  • в Алматинской области – 5.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 488 человек.

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