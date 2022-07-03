В Казахстане за сутки выявили 188 случаев коронавируса

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 июля 2022 года. За сутки количество заболевших стало больше на одного человека, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 42,

в Алматы – 91,

в Шымкенте – 13,

в Акмолинской области – 6,

в Алматинской области – 12,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 8,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 11,

в Костанайской области – 1,

в СКО – 2. Всего в стране подтверждено 1 307 172 случая. Информация о выздоровевших от КВИ В Казахстане 47 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Алматы – 42,

в Алматинской области – 5. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 488 человек. Читайте также Нутрициолог рассказала, сколько фруктов нужно съедать за день Советы офтальмолога: Как не потерять зрение детям и взрослым Диетолог перечислил полезные свойства дыни

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