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Умер известный российский актер Сергей Сосновский

актер Фото: kino-teatr.ru
Народный артист, советский актер театра и кино скончался после продолжительной болезни в возрасте 67 лет, передает Zakon.kz.
Поверить в это невозможно. Сказать, что Сергея Валентиновича в Художественном театре любили – мало. Его обожали. Для каждого из нас он был родным человеком – таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которыми мы все преклонялись... Сегодня для нас и для всех, кто знал Сергея Валентиновича, – черный день. Московский Художественный театр имени Чехова

Сосновский родился в 1955 году в Красноярском крае. В 1976 году он окончил Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова, 10 лет играл в местном ТЮЗе, затем перешел в Театр драмы имени Ю.П. Киселева, где сыграл десятки главных ролей. В 2004 году он принял предложение Олега Табакова войти в труппу МХТ.

На его счету более 100 киноработ. Широкому зрителю он запомнился ролями в популярных сериалах «Каменская», «Солдаты», «Кухня», а также в фильмах «Петля», «Апостол», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» и многих других.

Последними работами актера в театре стали Шейлок в «Венецианском купце», Сумароков в «В окопах Сталинграда» и Томас, старый слуга Мюнхгаузена в спектакле «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».

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