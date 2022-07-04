Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане снизилась

Фото: Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 июля 2022 года. За сутки количество заболевших снизилось сразу на 30 человек. Но в ковидный список вернулись Атырауская и Павлодарская области, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 35;

в Алматы – 88;

в Шымкенте – 6;

в Акмолинской области – 4;

в Алматинской области – 5;

в Атырауской области – 8;

в Восточно-Казахстанской области – 1;

в Западно-Казахстанской области – 1;

в Карагандинской области – 7;

в Костанайской области – 1;

в Павлодарской области – 1;

в Северо-Казахстанской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 307 330 случаев. Информация о выздоровевших от КВИ За тот же период в Казахстане 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 20;

в Алматы – 49. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 292 561 человек. Читайте также Ученый перечислил опасные последствия переработки Специалисты назвали три привычки, незаметно наносящие вред здоровью Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях

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