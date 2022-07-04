Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане снизилась
Фото: Zakon.kz
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 июля 2022 года. За сутки количество заболевших снизилось сразу на 30 человек. Но в ковидный список вернулись Атырауская и Павлодарская области, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 35;
в Алматы – 88;
в Шымкенте – 6;
в Акмолинской области – 4;
в Алматинской области – 5;
в Атырауской области – 8;
в Восточно-Казахстанской области – 1;
в Западно-Казахстанской области – 1;
в Карагандинской области – 7;
в Костанайской области – 1;
в Павлодарской области – 1;
в Северо-Казахстанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 307 330 случаев.
Информация о выздоровевших от КВИ
За тот же период в Казахстане 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 20;
в Алматы – 49.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 292 561 человек.
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