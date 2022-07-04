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Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане снизилась

Ситуация с COVID-19 на 4 июля Фото: Zakon.kz
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 июля 2022 года. За сутки количество заболевших снизилось сразу на 30 человек. Но в ковидный список вернулись Атырауская и Павлодарская области, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 35;

  • в Алматы – 88;

  • в Шымкенте – 6;

  • в Акмолинской области – 4;

  • в Алматинской области – 5;

  • в Атырауской области – 8;

  • в Восточно-Казахстанской области – 1;

  • в Западно-Казахстанской области – 1;

  • в Карагандинской области – 7;

  • в Костанайской области – 1;

  • в Павлодарской области – 1;

  • в Северо-Казахстанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 307 330 случаев.

Информация о выздоровевших от КВИ

За тот же период в Казахстане 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 20;

  • в Алматы – 49.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 292 561 человек.

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