Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Android-смартфоны атакует вирус, тайно оформляющий платные подписки

Предупреждает Microsoft Фото: pixabay
В Microsoft обнаружили вирус, подключающий Android-смартфоны к платным подпискам, сообщает Zakon.kz.

Для этого безымянный пока вирус отключает Wi-Fi на смартфонах Android и активирует мобильный интернет, предупреждает Microsoft.

Соответственно, просыпается вирус только при использовании протокола Wireless Application Protocol (WAP) — то есть при подключении к мобильной сети.

Далее вирус путем динамической загрузки кода в скрытом режиме оформляет платную услугу, а при необходимости перехватывает и вводит от лица пользователя одноразовый пароль. Более того, зловред прячет все связанные с подпиской смс-уведомления, чтобы жертва не узнала о мошеннической транзакции.

Кроме того, он еще перехватывает одноразовые OTP-коды, которые сервисы отправляют для подтверждения намерений пользователя. В итоге от жертвы скрыты все операции, которые проходят через ее смартфон.

Читайте также

Польша призвали Евросоюз отказаться от зеленой энергетики

Илон Маск встретился с папой римским Франциском

В WhatsApp появится возможность скрывать статус в сети

Константин Вноровский
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
дождь, Алматы, прогноз погоды, июль
Когда в Алматы пойдет дождь
пакет
Биржевая цена на сахар в Казахстане оказалась в два раза ниже магазинной
вакцина
Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях
мошенничество полиция подозреваемые биржа
Жительница Шымкента лишилась 17 млн тенге после переписки в Facebook
зодиак
Составлен астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления