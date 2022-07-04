Android-смартфоны атакует вирус, тайно оформляющий платные подписки

В Microsoft обнаружили вирус, подключающий Android-смартфоны к платным подпискам, сообщает Zakon.kz.

Для этого безымянный пока вирус отключает Wi-Fi на смартфонах Android и активирует мобильный интернет, предупреждает Microsoft.

Соответственно, просыпается вирус только при использовании протокола Wireless Application Protocol (WAP) — то есть при подключении к мобильной сети.

Далее вирус путем динамической загрузки кода в скрытом режиме оформляет платную услугу, а при необходимости перехватывает и вводит от лица пользователя одноразовый пароль. Более того, зловред прячет все связанные с подпиской смс-уведомления, чтобы жертва не узнала о мошеннической транзакции.

Кроме того, он еще перехватывает одноразовые OTP-коды, которые сервисы отправляют для подтверждения намерений пользователя. В итоге от жертвы скрыты все операции, которые проходят через ее смартфон.