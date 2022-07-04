Android-смартфоны атакует вирус, тайно оформляющий платные подписки
Для этого безымянный пока вирус отключает Wi-Fi на смартфонах Android и активирует мобильный интернет, предупреждает Microsoft.
Соответственно, просыпается вирус только при использовании протокола Wireless Application Protocol (WAP) — то есть при подключении к мобильной сети.
Далее вирус путем динамической загрузки кода в скрытом режиме оформляет платную услугу, а при необходимости перехватывает и вводит от лица пользователя одноразовый пароль. Более того, зловред прячет все связанные с подпиской смс-уведомления, чтобы жертва не узнала о мошеннической транзакции.
Кроме того, он еще перехватывает одноразовые OTP-коды, которые сервисы отправляют для подтверждения намерений пользователя. В итоге от жертвы скрыты все операции, которые проходят через ее смартфон.