Австралия снимает ограничения на въезд с 6 июля

Фото: pixabay

C 6 июля Австралия официально отказывается от ковидных ограничений. Путешественникам больше не нужно заполнять Цифровую декларацию пассажира (DPD) и сообщать о статусе вакцинации против COVID-19, передает Zakon.kz.

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