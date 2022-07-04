Австралия снимает ограничения на въезд с 6 июля
Фото: pixabay
C 6 июля Австралия официально отказывается от ковидных ограничений. Путешественникам больше не нужно заполнять Цифровую декларацию пассажира (DPD) и сообщать о статусе вакцинации против COVID-19, передает Zakon.kz.
Это отличная новость для семей, возвращающихся домой после школьных каникул, которым теперь не нужно использовать DPD, – сказала министр внутренних дел Клэр О'Нил.
Она добавила, что иностранным туристам для поездки нужна будет только виза.
Отмена COVID-требований не только сократит задержки в наших аэропортах, но и побудит больше посетителей и квалифицированных рабочих выбирать Австралию в качестве пункта назначения. Клэр О'Нил
Опубликован список стран, где не требуют тесты на COVID-19
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Тем, кто прибывает морским путем, не нужно будет заполнять декларацию (Maritime Travel Declaration).
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