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Австралия снимает ограничения на въезд с 6 июля

covid-19 Фото: pixabay
C 6 июля Австралия официально отказывается от ковидных ограничений. Путешественникам больше не нужно заполнять Цифровую декларацию пассажира (DPD) и сообщать о статусе вакцинации против COVID-19, передает Zakon.kz.
Это отличная новость для семей, возвращающихся домой после школьных каникул, которым теперь не нужно использовать DPD, – сказала министр внутренних дел Клэр О'Нил.

Она добавила, что иностранным туристам для поездки нужна будет только виза.

Отмена COVID-требований не только сократит задержки в наших аэропортах, но и побудит больше посетителей и квалифицированных рабочих выбирать Австралию в качестве пункта назначения. Клэр О'Нил

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Тем, кто прибывает морским путем, не нужно будет заполнять декларацию (Maritime Travel Declaration).

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