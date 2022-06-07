Опубликован список стран, где не требуют тесты на COVID-19

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В Ассоциации туроператоров составили список стран мира, которые полностью отменили все ковидные ограничения на въезд. Таких стран на 7 июня 2022 года оказалась 51, передает Zakon.kz.