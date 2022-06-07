Опубликован список стран, где не требуют тесты на COVID-19
Все ограничения были сняты в 2022 году. Для туристов отменили ПЦР-тесты, иные анализы, а также паспорта вакцинации, сообщает «Вестник АТОР».
Западная и Центральная Азия
Турция – все ограничения сняты 1 июня.
Абхазия – ограничения никогда не вводились.
Армения – все ограничения сняты 1 мая.
Израиль – все ограничения, кроме анкеты, сняты 21 мая.
Кыргызстан – все ограничения сняты 1 мая.
Афганистан – все ограничения сняты 10 мая.
Монголия – все ограничения сняты 15 марта.
Ближний Восток
Оман – все ограничения сняты 22 мая.
Йемен – все ограничения сняты 17 марта.
Бахрейн – все ограничения сняты 15 марта.
Кувейт – все ограничения сняты 1 мая.
Вьетнам – все ограничения сняты 15 мая.
Мальдивы – все ограничения сняты 14 марта.
Европа
Греция – все ограничения сняты 1 мая.
Кипр – все ограничения сняты 1 июня.
Италия – все ограничения сняты 1 июня.
Венгрия – все ограничения сняты 7 марта.
Австрия – все ограничения сняты 16 мая.
Словения – все ограничения сняты 25 апреля.
Швейцария – все ограничения сняты 1 мая.
Хорватия – все ограничения сняты 1 мая.
Черногория – все ограничения сняты 11 марта.
Албания – все ограничения сняты 1 мая.
Болгария – все ограничения сняты 1 мая.
Сербия – все ограничения сняты 1 мая.
Румыния – все ограничения сняты 13 марта.
Молдавия – все ограничения сняты 3 мая.
Северная Македония – все ограничения сняты 23 апреля.
Косово – все ограничения сняты 1 мая.
Босния и Герцеговина – все ограничения сняты 27 мая.
Чехия – все ограничения сняты 9 апреля.
Польша – все ограничения сняты 28 марта.
Латвия – все ограничения сняты 31 марта.
Литва – все ограничения сняты 1 мая.
Бельгия – все ограничения сняты 23 мая.
Андорра – все ограничения сняты (но въезд через территории Испании и Франции, где они есть).
Великобритания – все ограничения сняты 17 марта.
Ирландия – все ограничения сняты 6 марта.
Дания – все ограничения сняты 24 мая.
Швеция – все ограничения сняты 1 апреля.
Норвегия – все ограничения сняты 2 марта.
Исландия – все ограничения сняты 25 февраля.
Латинская Америка, Карибские страны
Мексика – тестов и сертификатов не требовалось никогда.
Ямайка – все ограничения сняты 16 апреля.
Доминикана – отменила все тесты и справки еще 15 сентября, для въезда нужно только заполнение электронной анкеты.
Куба – все ограничения, кроме заполнения формы, сняты 6 апреля.
Коста-Рика – все ограничения сняты 31 марта.
Сальвадор – все ограничения сняты 24 февраля.
Африка
Габон – все ограничения сняты 17 марта.
Конго – все ограничения сняты 5 мая.