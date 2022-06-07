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Опубликован список стран, где не требуют тесты на COVID-19

чемодан Фото: pixabay
В Ассоциации туроператоров составили список стран мира, которые полностью отменили все ковидные ограничения на въезд. Таких стран на 7 июня 2022 года оказалась 51, передает Zakon.kz.

Все ограничения были сняты в 2022 году. Для туристов отменили ПЦР-тесты, иные анализы, а также паспорта вакцинации, сообщает «Вестник АТОР».

Западная и Центральная Азия

  • Турция – все ограничения сняты 1 июня.

  • Абхазия – ограничения никогда не вводились.

  • Армения – все ограничения сняты 1 мая.

  • Израиль – все ограничения, кроме анкеты, сняты 21 мая.

  • Кыргызстан – все ограничения сняты 1 мая.

  • Афганистан – все ограничения сняты 10 мая.

  • Монголия – все ограничения сняты 15 марта.

Ближний Восток

  • Оман – все ограничения сняты 22 мая.

  • Йемен – все ограничения сняты 17 марта.

  • Бахрейн – все ограничения сняты 15 марта.

  • Кувейт – все ограничения сняты 1 мая.

  • Вьетнам – все ограничения сняты 15 мая.

  • Мальдивы – все ограничения сняты 14 марта.

Европа

  • Греция – все ограничения сняты 1 мая.  

  • Кипр – все ограничения сняты 1 июня.  

  • Италия – все ограничения сняты 1 июня.

  • Венгрия – все ограничения сняты 7 марта.

  • Австрия – все ограничения сняты 16 мая.

  • Словения – все ограничения сняты 25 апреля.

  • Швейцария – все ограничения сняты 1 мая.

  • Хорватия – все ограничения сняты 1 мая.

  • Черногория – все ограничения сняты 11 марта.

  • Албания – все ограничения сняты 1 мая.

  • Болгария – все ограничения сняты 1 мая.

  • Сербия – все ограничения сняты 1 мая.  

  • Румыния – все ограничения сняты 13 марта.

  • Молдавия – все ограничения сняты 3 мая.

  • Северная Македония – все ограничения сняты 23 апреля.

  • Косово – все ограничения сняты 1 мая.

  • Босния и Герцеговина – все ограничения сняты 27 мая.

  • Чехия – все ограничения сняты 9 апреля.

  • Польша – все ограничения сняты 28 марта.

  • Латвия – все ограничения сняты 31 марта.

  • Литва – все ограничения сняты 1 мая.

  • Бельгия – все ограничения сняты 23 мая.

  • Андорра – все ограничения сняты (но въезд через территории Испании и Франции, где они есть).

  • Великобритания – все ограничения сняты 17 марта.

  • Ирландия – все ограничения сняты 6 марта.

  • Дания – все ограничения сняты 24 мая.

  • Швеция – все ограничения сняты 1 апреля.

  • Норвегия – все ограничения сняты 2 марта.

  • Исландия – все ограничения сняты 25 февраля.  

Латинская Америка, Карибские страны

  • Мексика – тестов и сертификатов не требовалось никогда.

  • Ямайка – все ограничения сняты 16 апреля.

  • Доминикана – отменила все тесты и справки еще 15 сентября, для въезда нужно только заполнение электронной анкеты.

  • Куба – все ограничения, кроме заполнения формы, сняты 6 апреля.

  • Коста-Рика – все ограничения сняты 31 марта.

  • Сальвадор – все ограничения сняты 24 февраля.

Африка

  • Габон – все ограничения сняты 17 марта.

  • Конго – все ограничения сняты 5 мая.

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