Хет-трик Марина Томасова вывел «Астану» в лидеры КПЛ-2022
Шестикратные чемпионы Казахстана на «Астана Арене» в 16-м туре крупно переиграли «Мактаарал» из Туркестанской области – 4:0. Героем матча стал полузащитник столичного коллектива, хорватский легионер Марин Томасов, который забил три гола и наряду со своим соотечественником Андрием Филиповичем («Ордабасы») возглавил список бомбардиров чемпионата, у них по девять мячей.
В другом матче данного тура алматинский «Кайрат» на родном Центральном стадионе был сильнее «Акжайыка» – 2:0.
И в третьем матче игрового дня павлодарский «Аксу» на своем поле минимально обыграл «Кызыл-Жар» из Петропавловска – 1:0.
Заканчивается 16-й тур 4 июня поединком между «Ордабасы» (Шымкент) и «Каспий» (Актау).
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