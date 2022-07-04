Хет-трик Марина Томасова вывел «Астану» в лидеры КПЛ-2022

Тур за туром меняется команда, которая стоит во главе турнирной таблицы казахстанского первенства по футболу. С начала сезона уже восемь из 14 клубов побывали на первом месте таблицы чемпионата. Перед последним днем 16-го тура столичная «Астана» главенствует в турнире, сообщает Zakon.kz.

Шестикратные чемпионы Казахстана на «Астана Арене» в 16-м туре крупно переиграли «Мактаарал» из Туркестанской области – 4:0. Героем матча стал полузащитник столичного коллектива, хорватский легионер Марин Томасов, который забил три гола и наряду со своим соотечественником Андрием Филиповичем («Ордабасы») возглавил список бомбардиров чемпионата, у них по девять мячей.

В другом матче данного тура алматинский «Кайрат» на родном Центральном стадионе был сильнее «Акжайыка» – 2:0.

И в третьем матче игрового дня павлодарский «Аксу» на своем поле минимально обыграл «Кызыл-Жар» из Петропавловска – 1:0.

Заканчивается 16-й тур 4 июня поединком между «Ордабасы» (Шымкент) и «Каспий» (Актау).

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