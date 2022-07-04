Как казахстанские юниоры проявили себя на международных турнирах

Три молодые казахстанские теннисистки запечатлели свои имена в списке призеров на международных соревнованиях под эгидой ITF до 18 лет, сообщает Zakon.kz.

В Тунисе на состязаниях четвертой категории воспитанница школы тенниса Актобе, 14-летняя Зара Даркен стала финалисткой. В упорном трехсетовом матче за титул казахстанка уступила хозяйке корта Мерейм Бен Эзедейн — 4:6, 7:5, 5:7. Для нее этот первый финал одиночки в Карфагене стал лучшим результатом в нынешнем году.

Фото: ktf.kz

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) на турнире пятой категории ITF порадовали теннисистки из Туркестанской области. 16-летняя Адеми Аманкелди вышла в финал, где в драматичной игре уступила также хозяйке корта Владиславе Андреевской — 1:6, 6:1, 6:7 (1:7).

В парном разряде 15-летняя Каракат Койлыбаева в дуэте с Андреевской одолели россиянок Анастасию Кошелеву и Ингу Зеге — 6:4, 7:5.

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