2,4 млн тонн загрязняющих веществ выброшено в атмосферу Казахстана за год

Объем загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников загрязнения, в 2021 году составил 34,3 млн тонн. Это на 3,3% меньше, чем в 2020 году. Из них было уловлено и обезврежено 31,9 млн тонн, или 93% от общего количества, передает Zakon.kz.

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2021 году составил 2,4 млн тонн. Это на 1,4% меньше по сравнению с 2020 годом, сообщает energyprom.kz.

Более половины всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу пришлось на Павлодарскую и Карагандинскую области: 736,2 тыс. и 569,7 тыс. тонн соответственно.

Значительные объемы выбросов также зафиксированы в Атырауской (160,3 тыс. тонн), Костанайской (137,9 тыс. тонн), Актюбинской (137,4 тыс. тонн) и Восточно-Казахстанской (128,1 тыс. тонн) областях.

Из 2,4 млн тонн выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 2,1 млн тонн пришлось на промышленную сферу. За наибольший объем выбросов в атмосферный воздух ответственен сегмент тепло- и энергоснабжения — 945,2 тыс. тонн.

На обрабатывающую промышленность пришлось 728,1 тыс. тонн выбросов, на 6,5% меньше, чем в 2020 году, на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров — 356,6 тыс. тонн, рост за год — на 3,7%. На водоснабжение, а также сбор, обработку и удаление отходов пришлось 47,8 тыс. тонн выбросов, на 4,3% больше, чем в 2020 году.

Кроме промсектора, значительный объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ генерировали предприятия сферы транспорта и складирования — 114,4 тыс. тонн.

На долю газообразных и жидких загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, в 2021 году пришлось 79,6% выбросов, или 1,9 млн тонн. Среди них объем выбросов сернистого ангидрида составил 835,4 тыс. тонн, окиси углерода — 473,2 тыс. тонн, окиси азота — 322 тыс. тонн, углеводорода — 133,2 тыс. тонн, аммиака — 2,8 тыс. тонн, сероводорода — 2,1 тыс. тонн.

На твердые загрязняющие вещества пришлось 20,4% выбросов, или 491,7 тыс. тонн, а на летучие органические соединения — 6,1%, или 146,5 тыс. тонн.