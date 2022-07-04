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Oceanman впервые прошел в Казахстане

Oceanman впервые прошел в Казахстане Фото: акимат Алматинской области
В минувшие выходные в Алматинской области прошел международный заплыв Oceanman, который собрал спортсменов не только со всех регионов Казахстана, но и из стран близкого и дальнего зарубежья, сообщает Zakon.kz.

С приветственным словом к участникам соревнования выступил аким области Марат Султангазиев.

Для нас очень большая честь, что именно здесь проходит такое грандиозное событие. В Алматинской области развитию спорта уделяется самое пристальное внимание. На сегодня почти полмиллиона человек в регионе постоянно занимаются спортом, или 34,1% от общей численности населения. В сегодняшнем заплыве принимают участие более 1200 спортсменов, из них свыше 50 спортсменов – из зарубежных стран. Соревнования проводятся в целях пропаганды здорового и активного образа жизни, воспитания спортсменов высокого класса и дальнейшего развития плавания, а также послужат дополнительным импульсом к развитию туризма и спорта как в нашей области, так и в Казахстане целом. Думаю, что такие масштабные мероприятия помогут в будущем подготовить и воспитать спортсменов высокого класса. Марат Султангазиев

Участников соревнования также поздравил заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев.

Oceanman впервые прошел в Казахстане

Фото: акимат Алматинской области

Заплыв проходил по четырем дисциплинам. В категории Kids соревновались дети на дистанции 800 м. В категории POPULAR спортсмены должны были проплыть 1,5 км. Самой популярной категорией стала HALF OCEANMAN на 5 км, в ней приняли участие 450 человек. В основной дистанции на 10 км свои возможности продемонстрировали 225 спортсменов.

«Oceanman» впервые прошел в Казахстане

Фото: акимат Алматинской области

Особое внимание во время турнира уделялось безопасности участников, в этой связи спасатели ДЧС проявили свой высокий профессионализм. Мероприятие планировали провести раньше, но из-за пандемии сроки откладывались, и вот наконец-то мы смогли провести заплыв на столь высоком уровне. Владелец франшизы в Казахстане Ералы Уралов

Oceanman, Казахстан

Фото: акимат Алматинской области

По словам организаторов, казахстанцы активно откликнулись на возможность поучаствовать в заплывах, и Oceanman Kazakhstan стал самым массовым стартом серии за последние три года. Это еще раз наглядно подтверждает, что массовый спорт и здоровый образ жизни – не пустые слова для наших соотечественников.

Oceanman впервые прошел в Казахстане

Фото: акимат Алматинской области

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