Как не выгорать на работе — советы экспертов
Как советуют специалисты ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter, в первую очередь, необходимо исключить сверхурочную нагрузку.
Разумеется, никто не застрахован от авралов и дополнительной работы. Однако чрезмерная загруженность может привести к переутомлению и подорвать стремление работника трудиться с полной самоотдачей. Если дополнительных деловых задач не избежать, после них необходим отдых, а не освоение нового фронта работ.
Также старайтесь дозировать объем коммуникаций и не принимать близко к сердцу то, что говорят вам коллеги, особенно в конфликтных ситуациях.
Научитесь переключаться с работы на отдых. Если ни выходные, ни даже отпуск не избавляют вас от бесконечных мыслей о делах, организм не восстанавливается, а продолжает истощаться, причем напрасно.
Более того, психологи убеждены, что неумение переключаться на режим отдыха является одним из первых признаков развития невротического состояния.
Будьте аккуратнее с многозадачностью. Это, безусловно, ценный навык, который пригодится во многих сферах и понравится любому начальству.
И тем не менее попытка одновременно разговаривать по телефону с клиентом, писать отчет и поддерживать связь в корпоративном чате, скорее всего, обернется грандиозным провалом. Это оставит после себя раздражение, усталость и ощущение собственной беспомощности. Лучше выработайте привычку планировать свой рабочий день заранее и заносить все задачи в ежедневник.