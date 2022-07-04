Как не выгорать на работе — советы экспертов

Сотрудники, испытывающие выгорание, менее продуктивны, чаще берут больничный и охотнее увольняются. Тогда как адекватная оценка собственных возможностей и грамотное управление ресурсами помогают сохранить высокую эффективность в труде, передает Zakon.kz.

Как советуют специалисты ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter, в первую очередь, необходимо исключить сверхурочную нагрузку.

Разумеется, никто не застрахован от авралов и дополнительной работы. Однако чрезмерная загруженность может привести к переутомлению и подорвать стремление работника трудиться с полной самоотдачей. Если дополнительных деловых задач не избежать, после них необходим отдых, а не освоение нового фронта работ.

Также старайтесь дозировать объем коммуникаций и не принимать близко к сердцу то, что говорят вам коллеги, особенно в конфликтных ситуациях.

Научитесь переключаться с работы на отдых. Если ни выходные, ни даже отпуск не избавляют вас от бесконечных мыслей о делах, организм не восстанавливается, а продолжает истощаться, причем напрасно.

Более того, психологи убеждены, что неумение переключаться на режим отдыха является одним из первых признаков развития невротического состояния.

Будьте аккуратнее с многозадачностью. Это, безусловно, ценный навык, который пригодится во многих сферах и понравится любому начальству.