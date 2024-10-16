Уход за кожей лица осенью: пять советов

Осень – время, когда наша кожа испытывает стресс: перемены температуры, ветер и отопление могут привести к ее обезвоживанию и потере упругости. Чтобы сохранить здоровье и красоту кожи в этот период, важно внести изменения в уход. Zakon.kz собрал пять простых, но эффективных способов.

Переход на плотные средства

С переходом на новый сезон кожа, как и иммунитет, начинает ухудшаться. Поэтому важно переходить на новые средства – от легких увлажняющих кремов на более густые и питательные, которые помогут сохранить влагу и защитят от внешних факторов. Для эффективного ухода за кожей в осенний период лучше выбирать средства с высоким содержанием: с эластином, коллагеном и гиалуроновой кислотой. Они содержат масла, которые создают защитный барьер. И не забывайте поддерживать иммунную систему.

Важно: осенью стоит переходить на более плотные текстуры и насыщенные формулы.

Сыворотки

Сыворотки обычно имеют высокую концентрацию активных компонентов и помогают решить сезонные проблемы с кожей. Добавление сыворотки в вашу осеннюю рутину поможет улучшить состояние кожи и адаптироваться к изменениям сезона.

Вот несколько типов сывороток, которые будут особенно полезны в этот период:

Увлажняющие сыворотки: содержат гиалуроновую кислоту, которая эффективно удерживает влагу и помогает предотвратить сухость.

содержат гиалуроновую кислоту, которая эффективно удерживает влагу и помогает предотвратить сухость. Питательные сыворотки: о богащены маслами (например, аргановым или оливковым) и витаминами (как витамин E и C), что помогает восстановить и поддержать здоровье кожи.

богащены маслами (например, аргановым или оливковым) и витаминами (как витамин E и C), что помогает восстановить и поддержать здоровье кожи. Антиоксидантные сыворотки: содержат экстракты растений и витамин C, которые защищают кожу и улучшают тонус.

содержат экстракты растений и витамин C, которые защищают кожу и улучшают тонус. Регенерирующие сыворотки: с формулами на основе натуральных масел – жожоба, олива, аргана, а также с витаминами А и Е.

Защита кожи

Солнцезащитные кремы следует использовать в любое время года, даже в облачные дни или зимой. Ультрафиолетовые лучи могут повреждать кожу даже при отсутствии солнечного света. Регулярное использование солнцезащитного крема помогает предотвратить преждевременное старение кожи и снижает риск рака кожи. Лучше выбирать средства с SPF не ниже 30 и обновлять их каждые два часа, особенно если вы находитесь на улице.

Увлажнение воздуха

Увлажнитель воздуха во время отопительного сезона помогает поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, что особенно важно в зимний период или в сухом климате. Это может предотвратить сухость кожи, раздражение дыхательных путей и снизить риск простудных заболеваний. Также увлажненный воздух способствует лучшему усвоению уходовой косметики.

Помощь изнутри

Прием коллагена в виде добавок или употребление продуктов, богатых коллагеном, может помочь улучшить состояние кожи, уменьшить морщины и повысить ее увлажненность. Поддерживать разнообразное и сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, которые способствуют выработке коллагена.

Стоит отметить, что состояние кожи лица является отражением внутреннего состояния организма. Уход за ней должен быть комплексным: очищение, увлажнение и защита от солнца. Питание также играет огромную роль. Продукты, богатые антиоксидантами, могут существенно улучшить состояние кожи. При этом рекомендуется поддерживать водный баланс и регулярно заниматься физической активностью.

