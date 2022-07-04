Ветрено и дожди – прогноз погоды в Казахстане на 5-7 июля

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 июля. На погоду большинства регионов страны свое влияние окажет южный циклон – будет ветрено, пройдут дожди, сообщает Zakon.kz.

5 июля на востоке, юго-востоке, севере, 6 июля на северо-западе, в центре республики прогнозируются сильные дожди с грозами, возможно выпадение града. 7 июля на фоне повышенного атмосферного давления в западных регионах страны ожидается прекращение осадков. РГП «Казгидромет»

Температура воздуха повысится днем на западе от +18...+26°С до +23...+31°С, на северо-западе, севере – от +15...+23°С до +20...+28°С.

Основной фон температуры в Мангистауской области +23...+28°С, на юге Мангистауской области +31°С, в центре страны +20...+28°С, на юге Карагандинской и Улытауской областей до +33°С, на востоке республики преобладающая температура воздуха +22...+29°С, на юге Восточно-Казахстанской области +33°С, на юге Казахстана понижение температуры от +30...+37°С до +25...+33°С, на юго-востоке страны основной фон температуры воздуха +28...+33°С, в горных районах +23°С.