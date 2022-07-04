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Россия снимет ограничения по COVID-19 на границе с 15 июля

Россия Фото: pixabay
С 15 июля Россия снимает ограничения на пересечение границы, которые были введены из-за COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, передает Zakon.kz.

Кроме того, штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию. Соответствующие изменения будут внесены в постановление главы Роспотребнадзора.

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