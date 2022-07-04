Шавкат Рахмонов: Из всех казахстанцев у меня самый лучший контракт с UFC

Вернувшийся на Родину казахстанский боец Шавкат Рахмонов после победы над американцем Нилом Мэгни на турнире UFC Вегас-57 дал дебютную пресс-конференцию, где рассказал о своих достижениях и ближайших планах, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что казахстанский файтер 26 июня удушающим приемом досрочно победил Нила Мэгни во втором раунде, доведя свой рекорд до 16:0. А пару дней спустя Номад занял десятую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.

— Шавкат, вы перед боем с Мэгни подписали новый контракт с UFC. Устраивают ли вас новые условия? Слышали, что вы были недовольны прежним контрактом.

— Да, было такое. Каждый боец хочет хороших условий для себя, хочет заработать хорошие деньги, у всех у нас семьи. По новому контракту меня все устраивает, из всех казахстанцев у меня самый лучший контракт с UFC на сию минуту, до этого такого не было. Контракт на пять боев, один я уже провел, четыре осталось. Но я и UFC можем переподписать новый контракт уже после нескольких боев.

Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94

— Вы получили денежное вознаграждение за лучшее выступление вечера в размере 50 тыс. долларов. Если не секрет, на что потратили эту сумму?

— Бонусы еще не упали, обычно падают через месяц-полтора. Сначала тебя проверяют: допинг, анализы. А деньги за бой закидывают сразу. У меня семья большая, деньги уходят всегда по назначению (смеется).

— Бой с Мэгни прошел полностью под вашим доминированием и контролем. Изначально такой был план?

— У меня принцип на каждый бой — выходить, атаковать, изматывать соперника и раздергивать. Мой темп не выдерживают многие соперники, начинают ломаться — и все.

— После четвертого поединка вы сделали ряд громких заявлений, и ряд из них адресовали Дану Уайту (глава UFC). Не считаете ли, что Шавкату Рахмонову еще рановато бросать вызовы?

— В принципе, не рановато, это я так аккуратно бросил вызов (смеется), чтобы никого не задеть. Никому никаких плохих слов не говорил, с каждым разом потихоньку бросаем вызов. Это наша работа, я бросаю вызов хорошим бойцам.

— Как у вас ситуация с английским языком? После боя с Мэгни у вас отметили первые шаги в его познании.

— Да, занимаемся английским, в нашем клубе уделяется время для изучения языка. Но не всегда получается, из-за тренировок пропускаем учебу. Вот за год поездки в США немного кое-чему научился. Надеюсь в течение года наверстать упущенное.

Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94

— В чем заключается формула успеха Шавката Рахмонова? За счет чего приходят победы?

— Я думаю, в первую очередь это режим. Когда готовлюсь к боям, я не отвлекаюсь, не гуляю по ночам, вовремя ложусь спать. Этой схемы я придерживаюсь не только сейчас, соблюдаю ее последние 10 лет, и за счет этого у меня есть результаты. Плюс многолетняя пахота в зале. Я с каждым разом учусь, у каждого наставника своя методика.

— Шавкат, примите наши поздравления, недавно вы стали отцом. Какое имя дали своему сыну?

— После двух дочек у меня появился долгожданный сын. Очень нелегко было имя подобрать, немного помучались (смеется), почти три-четыре дня для этого потратили. В итоге остановились на имени Керей.

— По завершении последнего поединка вы бросили вызов трем бойцам из Топ-10. С кем из них вам хочется выйти в октагон и когда казахстанским болельщикам ждать вашего очередного выхода?

— С любым из этих трех бойцов я готов выйти. Мы разговаривали с матч-менеджерами UFC. Для меня идеальный вариант — это октябрь на турнире в Абу-Даби. Туда не нужны визы для казахстанцев, плюс наши земляки смогут поехать и посмотреть бой. Если нет, то ноябрь-декабрь, я тоже буду готов.

Фото: Instagram/gggboxing

— Как вы знаете, один из глобальных поединков этого года — трилогия Головкин против Канело. Каков ваш прогноз на эту встречу? Если вас пригласят на этот поединок, поедете?

— Лично я не знаком с Головкиным, но если будет такая возможность и не будет моего боя в эти сроки, то, конечно, постараюсь поддержать Геннадия. Честно скажу, я не боксер. Канело — хороший боксер, и не просто так фаворит. Но мы все будем болеть за Геннадия Головкина, желаю ему только удачи и победы. Я не люблю давать прогнозы, но будем болеть за казахстанского боксера.

— Шавкат, сейчас очень много разговоров и слухов о вашем происхождении. Можете ли вы окончательно поставить точку в этой теме?

— Я родился в Узбекистане — Сурхандарьинская область, город Шурчи. Сам казах из младшего жуза (Әлім, шекты, алтынбай), мои прадеды из Арала. Со временем мы вернулись на историческую Родину. Ценю и уважаю наших соседей, у меня столько друзей, с которыми в школе учился там. По воле Всевышнего я должен был вернуться в Казахстан и с гордостью поднимаю флаг нашей страны. Это очень важно для меня.

Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94

— Ни одно ваше интервью не обходится без вопроса о бое против Хамзата Чимаева. Все болельщики на постсоветском пространстве ждут этой битвы, некоторые уже высказались, что вы где-то уступаете ему. Каково ваше мнение?

— Я везде его сильнее, не переживайте. Время покажет, все зависит от ситуации, хочу с ним подраться в пятираундовом чемпионском поединке. Мне было бы это интересно. Чимаев – обычный соперник, он хороший боец, но я не считаю, что он непобедимый. Он сейчас на хайпе, а это людям всегда интересно. Не бывает непобедимых людей, всех можно выиграть. Видели же его бой с Бернсом, он говорит, что не пропускает удары, но все видели, сколько он напропускал в этом бою.

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