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План развития Алматы планируют утвердить к сентябрю 2022 года

Алматы, Досаев, аким Фото: akorda.kz
Разработан план приоритетного развития Алматы. Аким города Ерболат Досаев на встрече с общественниками, политиками и экспертами рассказал о будущих перспективах социально-экономического развития южной столицы, передает Zakon.kz.

Выступая с презентацией проекта основных приоритетов плана развития до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года, озвучивая его на встрече с членами Общественного совета, депутатами маслихата и с экспертным сообществом, градоначальник поднял вопрос о неравномерном заселении мегаполиса и его несбалансированном развитии.

На встрече он подчеркнул, что в новых районах города, на которые приходится большая часть прироста населения, не хватает качественной социальной инфраструктуры, общественных пространств и зеленых насаждений.

Надо отметить, что город развивался несбалансированно. Историческое ядро города перегружено, в нем расположена наибольшая часть качественных объектов социальной инфраструктуры – школы, детсады, больницы, театры, парки и другие объекты.Ерболат Досаев

Как сообщили в Управлении жилищной политики Алматы, важной задачей при дальнейшем развитии мегаполиса стало качественное повышение уровня жизни всех его жителей, создание комфортной, инклюзивной и безопасной городской среды.

Утвердить план развития должны в течение двух месяцев – до 5 сентября 2022 года.

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