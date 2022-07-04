До миллиона человек увеличится поток иностранных туристов в Алматы

До 1 млн человек в год планируют увеличить поток иностранных туристов. Об этом заявил аким города Ерболат Досаев, презентуя план развития города на встрече с общественностью, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал градоначальник, в городе будет комплексно развиваться туристическая инфраструктура.

Необходимо полноценно использовать туристический потенциал Алматы и Алматинской агломерации в целом. Будем комплексно развивать туристическую инфраструктуру, включая строительство нового терминала аэропорта, который позволит увеличить пассажиропоток в два раза – до 14 млн человек в год, создадим Центр горнолыжного отдыха и экотуризма, а также расширим гостиничный фонд. Аким Алматы Ерболат Досаев

Градоначальник подчеркнул, что для продвижения Алматы как туристической дестинации и повышения качества туристических услуг будет разработан новый бренд города, а также планируется увеличить поток иностранных туристов до 1 млн человек к 2030 году.

Надо отметить, в прошлом году озвучивали данные об увеличении числа иностранных туристов в 1,4 раза, до 435,6 тыс. человек.

Также аким рассказал, что согласен с предложением алматинцев о внедрении в туристических местах мегаполиса цифровых карт, трехъязычного меню и расширении сети бесплатного Wi-Fi.