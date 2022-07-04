Старый трюк с подбрасыванием кошелька стали использовать мошенники в Нур-Султане

В столице мошенники стали использовать старый трюк с кошельком, передает Zakon.kz.

С заявлением в полицию обратились две женщины. Они сообщили о том, что попались на уловки мошенников, которые обманули их, подбросив кошелек.

В обоих случаях мошенники работали по одной и той же схеме, тщательно распределив роли. Потенциальных жертв они подбирали на выходе из банка. В основном это были женщины, передвигающиеся в одиночестве. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В дневное время, находясь возле сквера по пр. Республики, один из них сымитировал обнаружение кошелька. Очевидцем этого стала проходящая мимо жертва. Затем мошенник поднял кошелек с земли и поинтересовался у женщины, ее ли это имущество. После выяснения, что кошелек никому не принадлежит, мошенник предложил разделить содержимое. В этот момент подошел его напарник, якобы владелец кошелька, и сказал, что портмоне принадлежит ему и в нем лежало больше денег. Настаивая на своем и обвиняя в краже, он потребовал показать все наличные деньги, принадлежащие женщине. Потерпевшая, вытащив свои 600 тыс. тенге, передала их владельцу кошелька, чтобы он убедился, что она ни в чем не виновата. Пересчитывая сумму, злоумышленник ловкостью рук завладел денежными средствами в размере 274 500 тенге.

В другом случае ущерб составил 920 тыс. тенге. По аналогичной схеме жертвой стала женщина, направлявшаяся домой из отделения столичного банка. Потерпевшая обнаружила нехватку денег только тогда, когда приехала домой.

В ходе проведенных оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны сотрудниками столичной полиции. Ими оказались 58-летний уроженец Алматинской области и его 44-летний напарник, имевший судимость. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.