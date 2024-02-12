Популярная эстрадная певица Казахстана Роза Рымбаева стала жертвой мошенника, сообщает Zakon.kz.

20 декабря 2023 года в суд поступило уголовное дело в отношении Беккайрова С. по ст.190 ч.4 п.2 УК, ст. 177 ч.3 п.Б (редакция УК 1997г.)

25 декабря 2023 года данное дело было принято в производство и главное судебное разбирательство назначили на 9 января 2024 года.

Как оказалось, предыстория началась еще в 2013 году. Тогда безработный казахстанец Беккайров С. (1961 года рождения) встретился со своим дальним знакомым Турлыхановым Д.

"В ходе встречи с ним сообщил ложные сведения, что есть проект по инвестированию и нужны деньги. Потерпевший Турлыханов поверив Беккайрову и передал ему денежные средства в размере 1 200 000 долларов, которые Беккайров так и не вернул", – следует из материалов в судебном кабинете.

Уже в 2017 году Беккайров узнал через своих знакомых, что Рымбаева Роза продает свою квартиру за 400 тысяч долларов. Аферист связался с артисткой и договорился о встрече:

"В ходе встреч он уговорил продать квартиру ему, но денежные средства якобы обещал передаст позднее, так как у него не было денег. Заключив договор купли продажи у нотариуса Беккайров передал Рымбаевой 195 тысяч долларов, а остальные денежные средства так и не вернул, нанеся материальный ущерб Рымбаевой на сумму 69 427 350 тенге".

По данному уголовному делу 9 января 2024 года проведено первое судебное заседание. Дата следующего судебного заседания не назначена:

"Адвокат подсудимого сообщил, что находится за пределами Казахстана и требует у суда не проводить судебное заседание без него".

Ранее Али Окапов рассказал, что хочет снять фильм к 50-летию выхода на сцену его легендарной мамы – певицы Розы Рымбаевой.