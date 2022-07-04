Из Алматы в Кунаев будет запущена электричка

Фото: Zakon.kz

Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что из Алматы в город Кунаев будет запущена электричка. Об этом он рассказал, представляя общественности проект основных приоритетов плана развития до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Для улучшения транспортной связанности города и пригородов будут организованы дополнительные 30 маршрутов из пригорода до транспортных хабов в городе. Мы запустим электричку от станции Алматы-2 до города Қонаева, начнем строительство железнодорожного вокзала «Алматы-3». Ерболат Досаев Таким образом, по мнению главы мегаполиса, удастся разгрузить дорожную инфраструктуру и улучшить транспортную связанность. Расширим наиболее загруженные въездные магистрали – до 2025 года – Кульджинский тракт и трассу Боралдай – Шамалган, до 2030 года – Талгарский тракт и верхнюю Каскеленскую трассу. В результате ежедневные поездки на общественном транспорте между городом и Алматинской областью должны увеличиться с нынешних 400 тыс. до 500 тыс. к 2025 году и до 600 тыс. к 2030 году. Ерболат Досаев Кроме того, будет создан совместный проектный офис по развитию общественного транспорта в Алматинской агломерации. Перенос из города индустриальных производств и логистической инфраструктуры в Алматинскую область поможет повысить качество жизни населения пригородов, считает Досаев. Для повышения качества жизни населения пригородов должно быть создано достаточное количество постоянных рабочих мест. Этого возможно добиться за счет переноса из Алматы в Алматинскую область индустриальных производств и логистической инфраструктуры. Ерболат Досаев Читайте также Общественный транспорт Алматы переведут на электротягу и газ Начальные классы школ могут разместить на первых этажах домов в Алматы Проект Neonomad: первую фоторамку установили в Нур-Султане

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